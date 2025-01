Jonge Brugse componist Hendrik Lasure schreef voor de Bach Academie een compositie rond eenzaamheid

Pianist Hendrik Lasure (30) mocht voor de komende Bach Academie – het jaarlijks meerdaags festival in het Concertgebouw – een acht minuten durende compositie Torment of Hearts creëren. Ze vormt de soundtrack van een dansvoorstelling van Femke Gyselinck en wordt op 23 januari door B’Rock Orchestra in primeur uitgevoerd.

Jazzfans kennen de Brugse pianist Hendrik Lasure van het duo schntzl en als lid van het kwartet van zangeres An Pierlé. Nu kreeg hij een compositieopdracht voor het jaarlijkse festival Bach Academie, dat van dinsdag 21 tot en met zondag 26 januari plaatsvindt in het Concertgebouw.

Jazz en Oude Muziek liggen eeuwen ver van elkaar. Wat heb je met de Bach Academie?

“Ik schreef die compositie voor de dansvoorstelling Torment of Hearts. Het is de derde keer dat ik muziek componeer voor choreografe Femke Gyselinck. Ze zocht een componist die een brug kan maken tussen muziek van Johann Philipp Krieger, een tijdgenoot van Bach, en Gustav Mahler. Ik moest de voorstelling een hedendaagse context geven.”

“Op de speelplaats in het Sint-Leocollege luisterde ik naar jazzpianisten in plaats van te voetballen met mijn klasmakkers”

Het thema van die dans is eenzaamheid. Hoe ging je te werk?

“Femkes voorstelling toont dat eenzaamheid tijdloos is, met muziek uit verschillende tijden. Mijn compositie komt na een barok werk. In contrast met de zwierige barok creëerde ik een regelmatig, bijna computerachtig ritme.”

Twee jaar geleden al verraste je de muziekliefhebbers door tijdens het MAfestival de toren van het Belfort te beklimmen en een eigen compositie op de beiaard te vertolken. Toch weer een link met oude muziek…

“Toen ik klein was, zong mijn papa Joris Lasure in het barokkoor Ex Tempore. Ik herinner mij dat ik als kind, samen met mijn zus, vaak in kerken zat. Terwijl vader zong, lazen wij stripverhalen. Daardoor zit die oude muziek in mijn DNA, ook al behoort ze niet tot mijn dagelijks leven. Voor het MAfestival herwerkte ik een compositie van Bach. Ik schrijf helemaal niet barokachtig, ik blijf bij mijn eigen muzikale taal.”

Kun je de kern van je eigen muzikale taal verwoorden?

“Ik heb een jazzachtergrond, maar hetgeen ik nu doe kun je geen jazz meer noemen. Wat gebleven is, is de zin voor avontuur en voor het onconventionele. Ik ben ook geïnteresseerd in pop en elektronische muziek. Geïnspireerd door al die invloeden probeer ik heldere, niet-complexe muziek te maken.”

“Als tiener ging ik naar vele concerten in De Werf omdat ik er vlakbij woonde. Pas achteraf beseft ik wat voor zotte jazzclub dat was met al die bekende artiesten”

Die liefde voor muziek kreeg je met de paplepel?

“Ja, mijn eerste lessen notenleer kreeg ik van mijn moeder Els Mussels, die les gaf aan de Knokse muziekschool. Mijn passie voor jazz kreeg ik in De Werf. Mijn ouderlijk huis bevond zich in de Werfstraat in Brugge, ik ben er naar tal van concerten geweest. Pas achteraf besefte ik wat voor zotte jazzclub De Werf was.”

“De lijst van de artiesten die er optraden is indrukwekkend. Ook Amerikaanse musici, onder wie trompettist Ambrose Akinmusire, stonden er op het podium. Toen ik zelf piano begon te spelen, luisterde ik vooral naar Keith Jarrett, Bill Evans en Paul Bley. Zij zijn mijn grote idolen.”

“Tijdens mijn humaniora in het Sint-Leocollege zette ik tijdens de speeltijd hun liedjes op, terwijl mijn klasgenoten aan het voetballen waren op de speelplaats. Na het laatste lesuur spurtte ik naar huis om zelf te improviseren op de piano.”

Na corona werd je zelfs singer-songwriter: je bracht in december 2022 de elpee Het Wiel, waarin je in het West-Vlaams zingt! Zelfs je ouders speelden mee op die plaat.

“Ik aanzie mij niet als een jazzpianist. Ik hou er niet van om muziek in vakjes te duwen, de scheidingslijn tussen de verschillende genres is zo dun. Is Het Wiel kleinkunst? Het is avontuurlijke muziek. Hoe je het benoemt, is niet belangrijk. Op dit familiealbum spelen mijn ouders dwarsfluit en klarinet.”

“In het voorjaar zal ik opnieuw toeren met zangeres An Pierlé om onze nieuwe plaat te promoten”

“Wat nu voor de Bach Academie verschillend is van mijn eerdere projecten, is het feit dat ik voor de allereerste keer een compositie geschreven heb voor een klassiek orkest. B’Rock Orchestra zal niet improviseren, wel uitvoeren wat ik tot in detail op papier heb gezet. Voor mij was dat een hele uitdaging, in het verleden liet ik altijd ruimte om te improviseren.”

Welke plannen heb je nog in 2025?

“Met schntzl, het duo dat ik vorm met de Denderleeuwse drummer Casper Van De Velde, ben ik een nieuwe cd aan het voorbereiden. Volgende maand komt de cd Ultimate Survival van An Pierlé Quartet uit op W.E.R.F-records, we zullen die plaat promoten via een tournee met acht optredens. Daarnaast speel ik bij Bombataz.”

Je schrijft nu ook al filmmuziek?

“Ja, ik hou ervan om iets te creëren voor een ander medium. Dans of film. Jaan Steevens vroeg mij om de soundtrack te schrijven voor zijn documentaire Here I go over een kwetsbare jongere die in de natuur in Frankrijk herbront. Hij stuurde mij de video van zijn filmopnames, ik kon op die beelden improviseren.”

Info over de Bach Academie op www.concertgebouw.be