“Jong talent op podium”: Milo Junior brengt ‘High School Musical’

Nog het hele weekend kun je bij cultuurcentrum Scharpoord in Knokke terecht voor de nieuwe voorstelling van musicalgroep Milo. Na het grote succes van de gelijknamige film en serie brengt de groep het Disney-verhaal ‘High School Musical’ op het podium.

Jong talent een kans geven om op een groot podium te schitteren: dat is kort samengevat het doel van de vereniging Musicalgroep Milo. Al zestien jaar lang brengt Milo een groep mensen, ervaren en onervaren en uit de brede regio van Knokke-Heist, samen om tien maanden lang het beste van zichzelf te geven.

En sinds 2023 bestaat er voor de jongste talenten een aparte tak: Milo Junior. In deze groep kunnen kinderen en jongeren tussen 8 en 21 jaar hun podiumtalent en goesting kwijt. Deze groep staat in voor de opvoering van High School Musical in cultuurcentrum Scharpoord.

Begeleiding

“De groep krijgt begeleiding van een jong team uit de Milo-familie en staat onder het nauwlettende en coachende oog van Lore Dobbelaere, die als regisseur al heel wat musicals op de planken bracht”, zegt voorzitter Stephan Vanden Berghe. “Productieleider Kelly Matthijs en regisseur Charlotte Overstraete konden dit jaar rekenen op haar als begeleider. Deze drie leerden de jongeren alles wat er bij een musical komt kijken: van scrips op papier zetten tot een voorstelling vol dans, zang en acteren – en dit jaar zelfs basketballen – op de planken brengen.”

“De bedoeling van deze bijkomende werking is om naast onze jaarlijkse grote musical in september ook een hele bende juniors de kans te geven om hun talenten te doen groeien, en om er een Milo-familie bij te krijgen.”

Milo bracht sinds de start zestien jaar geleden al ieder jaar minstens één productie op het podium. Dat gaat van kleinere, lokale stukken tot internationaal bekende stukken zoals Beauty and the Beast, Hairspray, Annie of The Addams Family. Cultuurcentrum Scharpoord is de vaste uitvalsbasis.

Het verhaal

Het nieuwe stuk speelt zich af op de East High School, waar na de kerstvakantie weer een semester start. Een van de nieuwe leerlingen is de eerder timide Gabriella, die haar vakantieverhalen vertelt aan haar nieuwe vriendin Taylor. Zo vertelt ze onder meer over een karaokeavond waarop ze de jongen Troy ontmoette, waar ze samen mee zong. Al vlug blijkt dat Troy, de basketter en knappe vakantieverschijning, in haar klas zit.

Als een soort ‘musical in de musical’ speelt de schoolvoorstelling Julia en Romeo ook een belangrijke rol in het verhaal. Gabrielle en Troy willen immers hun kans wagen voor de hoofdrollen, maar moeten het daarbij opnemen tegen meervoudig hoofdrolspeelster Sharpay en haar broer Ryan. Zij smeden snode plannen en zorgen ervoor dat zowel de basketbalmatch als de scheikunde-olympiade – waar respectievelijk Troy en Gabrielle normaal gezien aan deelnemen – op hetzelfde moment vallen als de tweede auditieronde voor de schoolmusical.

Een groot dilemma stelt zich voor Gabrielle: kan een slimme wetenschapskampioene een scheikunde-olympiade wel laten varen voor een musicalauditie? Zijn Troy en Gabrielle wel opgewassen tegen de doortrapte en geslepen Sharpay en Ryan?

Ook thema’s als groepsdruk, kliekjesvorming en de neiging om iedereen in een vooraf getekend vakje te stoppen, spelen een belangrijke rol in deze voorstelling. De grote vraag is of het Troy en Gabrielle lukt om hun eigen pad te kiezen en naar hun hart te luisteren… “Het is een prachtig verhaal vol bekende liedjes. Een show die je niet mag missen”, geeft voorzitter Stephan Vanden Berghe nog mee.