Jong en oud welkom op gevarieerde concertavond bij koninklijke Harmonie van de Congregatie

De koninklijke Harmonie van de Congregatie is momenteel volop aan het repeteren voor het concert van zaterdag 2 april. De harmonie nodigt iedereen uit in het auditorium van Art’Iz. Het belooft een gevarieerde avond te worden met muziek rond het thema ‘To infinity and beyond’.

De koninklijke Harmonie van de Congregatie repeteert elke vrijdagavond met dirigent Tom Collier. Dezer dagen steken ze een tandje bij want op zaterdag 2 april willen ze er staan met een prachtig concert. “We zijn natuurlijk heel blij dat we opnieuw alle muzikale registers mogen opentrekken en kunnen optreden voor een groot publiek”, begint voorzitter Geert Monserez. “Corona zorgde voor een verplichte pauze, maar zodra we weer mochten repeteren zijn onze muzikanten er volop ingevlogen. We tonen graag even aan ons trouw publiek hoe erg we ze gemist hebben de afgelopen twee jaar met ons lenteconcert.”

Herfstconcert

“Op zaterdagavond 2 april starten we om 20 uur, maar we laten niet enkel onze harmonie aan bod komen. Onze jeugdige muzikanten van de Muziekclub met dirigent Lies Dejaeghere en het Jeugdorkest van dirigent Robbe Driegelinck tonen eveneens wat ze waard zijn tijdens het concert. De Drumband onder leiding van Jens Ceuninck zal ook het beste van zichzelf geven tijdens het concert”, klinkt het. “We proberen een luchtig en plezant programma te verzorgen dat zowel jong als oud aanspreekt dus iedereen is van harte welkom om te komen proeven van onze fijne muziek.”

De Congregatie brengt doorgaans elk jaar een herfst- en een lenteconcert. “We hadden in oktober het geluk dat er even versoepelingen kwamen, want zo kon ons herfstconcert toch plaatsvinden. Daarna is het weer even heel stil geweest want repeteren of optreden zat er helemaal niet meer in. We zijn blij dat we de draad weer konden oppikken met zijn allen.”

De koninklijke Harmonie van de Congregatie verkoopt momenteel volop kaarten. “Kaarten voor het Lenteconcert kosten 12 euro. Je kan je verzekeren van een zitje bij één van onze muzikanten of door een telefoontje naar 0496 55 95 44. We hopen natuurlijk voor een volle zaal te mogen spelen, want dat hebben we heel erg gemist!” (MV)

Info: www.congregatie.be.