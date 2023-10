Jonas Bailleul treedt twee keer op tijdens Soundtrack in 4AD

Zaterdag 14 oktober is er de derde West-Vlaamse voorronde van Soundtrack. Daar staan acht talentvolle bands op het programma. Jonas Bailleul debuteert er met zijn soloproject A Boy Called French Town en mag diezelfde avond ook met Suncreek optreden.

Jonas Bailleul (23) is een Ieperling die momenteel aan de slag is als jeugdwerker bij JC Ten Goudberge in Wevelgem. In zijn vrije tijd is hij gepassioneerd door muziek. Zo vormt hij samen met Gust Claeys (29) het vinyldj-duo Morocho Loco en is hij actief als toetsenist bij Suncreek. Met die band staat hij zaterdag op de affiche van de West-Vlaamse voorronde in de 4AD in Diksmuide.

Twee optredens

Jonas mag zaterdag twee keer optreden, want ook zijn soloproject A Boy Called French Town werd geselecteerd. “Dat was een leuke verrassing”, vertelt Jonas. “Ik denk dat ik al sinds mijn 16de bezig ben met muziek producen, maar nu pas recent ben ik er echt mee naar buiten gekomen. Toen ik stage deed in Muziekcentrum Dranouter liet ik mijn muziek horen aan Steven Reynaert en hij was fan. Het was ook Steven die de naam vond voor mijn soloproject. Mijn familienaam is dezelfde als de naam van het Franse stadje net over de grens met Heuvelland.”

De muziek van A Boy Called French Town is instrumentaal. Op muziekplatform VI.be kan je luisteren naar Just The Thought Of It, Jasminum Sambac en Appaloosa. “Elk optreden duurt 20 minuten. Ik speel toetsen en gitaar en laat me in 4AD zaterdag bijstaan door drummer Robbe Platteau (21), bassist Ibe Verbeke (23) en gitarist Bert Koether (26). Met Robbe speel ik samen in Suncreek, Ibe is al enkele keren geluidsman geweest bij Suncreek en Bert ken ik vooral van het jeugdhuis in Ieper.”