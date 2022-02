Jokke was een van de finalisten van De Nieuwe Lichting: “Dranouter als ultieme droom”

Jonas Van Langendonck (22) zat dit jaar als Jokke in de Nieuwe Lichting van StuBru. Met de single ‘Tegen Beter Weten In’ werd Jokke die roots in Heuvelland heeft finalist van de liedjeswedstrijd.

Jonas is de kleinzoon van Roger en Nelly Haerdeman uit Dranouter. Het echtpaar heeft vier kinderen: Johanna, Bart, Annelies en Sofie. De oudste dochter en moeder van Jokke, Johanna, trok naar Leuven om te studeren en om er te blijven. Jokke heeft alleen maar mooie herinneringen aan zijn jeugdjaren bij zijn grootouders in Dranouter. Achter de woning van zijn grootouders in de Lettingstraat in Dranouter was er een ruimte genoeg om te ravotten. “En dat deed ik vaak met de neefjes en de nichtjes. Als tiener vonden we ook vlug een plek om te skaten.” Vele zomers bracht Jokke door in Dranouter. En dan miste hij het festival niet. “Zoveel mogelijk bekertjes en flesjes oprapen om een cent bij te verdienen. Maar dat was voor mij niet het belangrijkste. Ik was er gelukkig omdat ik om mij heen alleen maar gelukkige mensen zag. Voor de sfeer alleen al trok ik met veel plezier naar het festival. De bands, die hoorde ik vooral optreden, want ik was te veel bezig met het opruimen van de weide.”

Voor de sfeer alleen al trok ik met veel plezier naar het festival

‘Code Rood’

Nu Jokke zelf ook artiest is, heeft hij de droom om met zijn muziek de mensen gelukkig te maken. “En dan doe ik dolgraag op het podium van Dranouter. Daar optreden zou voor mij fantastisch zijn.” Jokke bracht in 2019 zijn eerste project Op Een Dag uit. Begin 2021 liet hij in samenwerking met Noncha Records het nummer Code Rood los. “Een nummer om iedereen een hart onder de riem te steken in coronatijden.” Nu, iets meer dan een jaar later, zat hij met de nieuwe single in de Nieuwe Lichting. “Het lied gaat over twee onbevangen tieners die helemaal aan elkaar verknocht zijn, zonder goed te weten hoe ze moeten liefhebben en wat het juist inhoudt. De single is meteen ook het startschot voor laat ik hopen een mooi voorjaar, waarin later mijn debuut EP zal verschijnen.”

Verhalen

Jonas maakt deel uit van een sterke familie. “Met grote evenementen als de Belcanto Classic of Gent-Wevelgem zitten we nog vaak samen. Dan halen we mooie verhalen naar boven. Over mijn grootouders bijvoorbeeld. We trokken weinig op restaurant, gewoon omdat mijn grootmoeder zo goed kon koken. En picon kon klaarmaken. Maar dat heb ik alleen van horen zeggen, want toen was ik nog te jong om te proeven.” Nu zijn ouders een buitenverblijf hebben op de Rodeberg zal Jokke nog vaker in Heuvelland vertoeven en in gesprek kunnen gaan met zijn nonkel Bert Doise, naast voorzitter van de gemeenteraad vooral organisator van de Belcanto Classic. “Zelf zie ik me geen dergelijke grote evenementen organiseren. Maar mijn nonkel mag me altijd vragen voor de after-party hoor.” (MDN)