Johnny en Celien strikken Willy Sommers voor kerstconcert in Zedelgem

Johnny Eecloo en zijn dochter Celien organiseren jaarlijks in samenwerking met volkskunstgroep ’t Vrij Uurke drie concerten in Zedelgem ten voordele van organisaties die zich inzetten voor de medemens. Ze hebben Willy Sommers kunnen strikken.

“De opbrengst van ons kerstconcert gaat naar het woonzorgcentrum Klaverveld. Zij willen de centen graag gebruiken voor de aankoop van een elektrische rolstoel”, begint Johnny. Voor dat kerstconcert hebben Johnny en dochter Celien niemand minder dan Willy Sommers kunnen strikken. “Als monument van het Vlaamse lied brengt Willy Sommers op zondag 18 december om 20 uur de mooiste kerstliederen in de Sint-Elooikerk in Zedelgem. Om het publiek warm te maken, brengt het MéGà Jeugdkoor uit Sijsele vooraf ook al enkele kerstsongs. Daarna zingen de koorleden ook nog enkele kerstliedjes samen met Willy Sommers.” De vip-kaarten vlogen ondertussen al de deur uit, maar er zijn wel nog gewone tickets te krijgen. Die kosten 40 euro en kan je bestellen op de website of bij Johnny op 0494 11 87 81.

Wijnactie

“Om nog wat meer geld in het laatje te brengen voor het Klaverveld, organiseren we ook een wijnactie. We verkopen zowel rode als witte wijn aan 8 euro per fles. De flessen cava bieden we aan tegen 10 euro. Zowel de wijn als de cava is te verkrijgen in het Klaverveld, bij haarinstituut Eecloo-Feys en bij onszelf”, besluit organisator Johnny Eecloo.