Johnny en Celien Eecloo organiseren concert ten voordele van Oranje in Zedelgem

Voor hun lenteconcert op zondag 3 april in de Sint-Elooikerk hebben Johnny en Celien Eecloo niemand minder dan Bob Savenberg gestrikt. “Lang niet elke Vlaming weet dat hij verantwoordelijk is voor meer dan veertig songs uit het indrukwekkende repertoire van Clouseau. Brandweer, Afscheid van een Vriend, Swentibold,… meerdere generaties kunnen deze hits luidkeels meezingen.”

Johnny Eecloo (60) en zijn dochter Celien (24) organiseren elk jaar drie concerten ten voordele van organisaties die instaan voor de medemens. “Op zondag 3 april organiseren we ons lenteconcert ten voordele van vzw, de voorziening voor personen met een beperking die onder meer een locatie heeft op de site van het rusthuis Klaverveld in Zedelgem”, begint Johnny.

Voor hun lenteconcert halen Johnny en Celien niemand minder dan Bob Savenberg naar Zedelgem. “Een grote naam, al heb ik toch de indruk dat Bob Savenberg niet bij iedereen een belletje doet rinkelen. Bob is een rasartiest. Lang niet elke Vlaming weet dat hij verantwoordelijk is voor meer dan veertig songs uit het indrukwekkende repertoire van Clouseau. Hij was medeoprichter en drummer van deze band, tot hij rugproblemen kreeg.”

De songs van Bob Savenberg zijn wereldberoemd in Vlaanderen. “Brandweer, Afscheid van een Vriend, Swentibold… Meerdere generaties kunnen deze liedjes luidkeels meezingen. Maar Bob Savenberg schreef bijvoorbeeld ook Breek de Stilte, een topsong uit het repertoire van Stef Bos.”

Hapje eten

Het concert vindt plaats in de Sint-Elooikerk in Zedelgem en start om 20 uur. “Een ticket kost 25 euro. Wens je ervoor ook een hapje te eten, dan kan je een vip-ticket reserveren voor 50 euro. Voor die prijs mag je aanschuiven aan de barbecue vanaf 18 uur om dan later op de avond het concert bij te wonen.”

Bob Savenberg zingt zijn hits niet alleen in de Sint-Elooikerk. “Voor zijn tournee, die Van Brandweer tot Swentibold gedoopt werd, neemt hij Manu Huylebroeck, Bram Van Den Berghe en Vanessa Salamon mee. De songs worden live gebracht en het verhaal erachter krijg je er ook bij. Dit concert meepikken is bovendien een unieke kans voor onze regio, want de tournee komt maar twee keer naar West-Vlaanderen.”

(BC)