Johannes Is Zijn Naam even belaagd tijdens eerste Blankaartsessie: “Hoorde niet bij de act”

Johannes Is Zijn Naam, het nieuwe soloproject van Johannes Verschaeve van The Van Jets, mocht donderdag 1 juni de aftrap geven van de vierde editie van de Blankaartsessies. Even was er wel consternatie toen een boze buurtbewoner te midden van het optreden van zijn oren kwam maken over de geluidsoverlast.

De Blankaartsessies zijn gratis concerten in provinciedomein De Blankaart in Woumen. Een samenwerking tussen Muziekclub 4AD en Provincie West-Vlaanderen. “Het is het vierde jaar dat we dit organiseren”, zegt Stijn Dangreau van 4AD. “Het concept is eigenlijk ontstaan door corona, toen alles buiten moest gebeuren en de mensen anderhalve meter afstand moesten bewaren. We zijn blijven voortdoen en het is steeds groter geworden.”

Johannes Is Zijn Naam

Johannes Is Zijn Naam was de artiest die op donderdag 1 juni de spits mocht afbijten. Dat is het soloproject van Johannes Verschaeve van The Van Jets. De Gentse Oostendenaar bracht in april zijn debuutplaat uit en scoorde met ‘Johnny Will Be King’ en ‘Apparaat’ al twee bescheiden radiohitjes.

Grote opkomst

“De opkomst was al veel groter dan verwacht, een dikke 200 man. Dat is echt veel meer dan andere jaren”, vervolgt Stijn Dangreau. “We kunnen eigenlijk alleen maar content zijn. Iedereen is goed op tijd gekomen, heeft zijn stoeltje meegenomen… Iedereen heeft dus de boodschap goed begrepen dat we in een natuurgebied zijn en dat ze alles weer zelf moeten meenemen naar huis.”

Fans van Johannes

Ook Stefan Denul, Rebecca Dedeyne en Gaëlle Denul uit Oostende en Griet Vanden Bossche en Barbara Versluys uit Koekelare hadden hun stoeltjes en zelfs een tafeltje meegenomen. “Het is de eerste keer dat we komen naar de Blankaartsessies, speciaal voor Johannes Is Zijn Naam”, vertelt Stefan. “Dochter Gaëlle (11) is immers een grote fan en wij eigenlijk ook. Ook toen hij nog bij The Van Jets zong. Het is al de tweede keer dat we hem live aan het werk kunnen zien. Gaëlle heeft zelfs al een gesigneerde plaat.”

We zien zittend v.l.n.r. Barbara Versluys, Griet Vanden Bossche en Rebecca Dedeyne. Staand Stefan Denul en Gaëlle Denul. (Foto TOGH) © TOM GHEERAERT

“Het is wel een meerwaarde om hem hier aan het werk te zien in de Blankaart. Het is ook een setting waarbij zijn muziek echt tot z’n recht komt. Klein, intiem en in combinatie met de vogeltjes die fluiten. Ideaal!”, vult Rebecca aan.

Boze buurtbewoner

Halverwege het optreden was er wel even consternatie toen een jongeman op zijn fiets de site kwam opgereden en Johannes leek te willen belagen. “Wat is dat hier allemaal, godverdomme!”, klonk het. Voordat de man Johannes kon bereiken werd hij echter weggeleid door mensen van de organisatie. Het zou gaan om een landbouwer uit de buurt die problemen had met de geluidsoverlast. Johannes zelf reageerde ludiek op het incident. “Dit hoort niet bij de act”, zei de onverstoorde muzikant.

An Pierlé Duo

Hierna volgen er nog vier Blankaartsessies, telkens op donderdag om 20 uur. Op 8 juni is het de beurt aan Oriana Ikomo, op 15 juni aan Mercelis en op 22 juni treedt Catherine Graindorge op. An Pierlé Duo mag op 29 juni de Blankaartsessies 2023 afsluiten.

4AD-artiesten

“Het is een samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen”, vertelt Stijn Dangreau nog over het concept. “Enerzijds om De Blankaart in de kijker te zetten, maar ook om eens op een andere locatie iets van cultuur te kunnen beleven. Voor ons is het ook goed om mensen die normaal niet naar de 4AD komen te kunnen bereiken. We proberen een gevarieerd programma aan te bieden. Het is niet Camille die hier zal staan, het zijn wel degelijk 4AD-artiesten die we in een speciale setting brengen. Je ziet bijvoorbeeld dat Johannes inspeelde op het gefluit van de vogels. Het was dus een hele mooie match met de omgeving. Op een festival heb je dat niet.” (TOGH)

De Blankaartsessies zijn gratis. Meer info vind je op www.4ad.be