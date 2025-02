Joeri Staelens (45) is nieuwe dirigent bij koninklijke fanfare Orpheonisten: “Passie uitstralen en emoties uiten”

Met Joeri Staelens heeft de koninklijke fanfare Orpheonisten een nieuwe dirigent. Hij is al twintig jaar bij de vereniging betrokken en nam recent het stokje over van Geert Vanhoutte (62). “Het ziet er misschien simpel uit, maar dirigeren mag je niet onderschatten”, aldus Joeri.

Joeri werd geboren in de Oostendse deelgemeente Zandvoorde en ging in de kuststad ook naar het Conservatorium, maar verhuisde naar Moere en woont sinds enkele jaren in Gistel. “Al heel m’n leven ben ik met muziek bezig. Als jongere speelde ik drum en piano bij verschillende rockbands, in Moere kreeg ik de microbe van het verenigingsleven in combinatie met muziek te pakken. Bij de Orpheonisten speel(de) ik trombone.” (knipoogt) “Ook mijn vrouw speelt trombone en onze vijf kindereren spelen eveneens muziek: twee saxofonisten, een dwarsfluitspeler en jawel een trombonespeler. Ja, muziek zit in het bloed. Mijn nonkel speelde in zijn jonge jaren, onder meer in de jaren tachtig, als toetsenist bij rockbands. Dat vond ik als kind al fascinerend.”

Nu is Joeri Staelens dus de nieuwe dirigent en leidt hij de 63 muzikanten. “Tja, hoe word je dirigent, hé”, lacht hij. “Dat was vooraf niet gepland, eerlijk. M’n voorganger Geert Vanhoutte besloot er na een lange periode mee te stoppen en dus ging de vereniging op zoek naar een opvolger. Daarbij keken ze niet alleen naar het muzikale aspect, maar ook naar de verwachtingen van de leden. Plots suggereerden ze mijn naam en ik begon erover na te denken. Gaandeweg heb ik er mijn gedachten op gezet en in januari werd ik aangesteld.”

Niet te onderschatten

Wat maakt een goeie dirigent? “Mensen die op tv of tijdens een concert de dirigent bewegingen zien maken, denken misschien dat het simpel is. Maar onderschat het niet: er komt heel wat bij kijken. Je moet je ziel in de muziek kunnen leggen.”

“Muzikanten kunnen wel zelfstandig de noten lezen, maar de dynamieken en balans moeten kloppen. Bijvoorbeeld de fluitisten naar de voorgrond brengen en de koperblazers op de achtergrond. Als dirigent moet je ervoor zorgen dat de muzikanten plezier beleven en de muzikaliteit doen ervaren. Passie uitstralen en emoties uiten, dat ook: als het nummer dramatisch is, moet je dramatiek uitstralen, en als het emotioneel is, moet je emotioneel zijn.”

De Orpheonisten opgericht in 1862 (!) leven nu al toe naar hun lenteconcert op 26 april, hét hoogtepunt van het jaar.

Op schema

“Een belangrijk event. We brengen een (grotendeels) nieuw repertoire. We hebben drie maanden de tijd om zo’n elf nieuwe werken voor te bereiden. Da’s erg intensief werk. Afgelopen zaterdag was bijvoorbeeld een speciale repetitiedag van 10 tot 17 uur. Dat vraagt een inspanning van de muzikanten, maar we houden het luchtig. We houden rekening met onze spelers wanneer we de muziek samenstellen.”

“Er zijn nieuwe muzikanten, maar ook ervaren rotten. We staan open voor ieders input en suggesties. Of ik zelf nerveus ben? Nee hoor. Wie goed voorbereid is, moet niet nerveus zijn. In het verleden zijn alle optredens goed verlopen, dus waarom zou dat nu anders zijn? We zitten alvast op schema.”

Joeri Staelens is de opvolger van Geert Vanhoutte. De saxofonist dirigeerde sinds 2004 en het afscheid van diens voorganger André Dewilde. “Met enthousiasme en toewijding nam Geert de leiding van de Orpheonisten op zich. Zijn respect voor elke muzikant en de gezellige sfeer in de harmonie zorgden ervoor dat de groep bleef groeien. Zelfs tijdens de coronacrisis bleef de liefde en fierheid voor de vereniging overeind”, zegt voorzitter Rudi Clybouw. “Met de groei van de muziekschool ontstond de nood aan een saxofoonleraar, een rol die Geert met volle overgave op zich nam. Talloze saxofonisten uit de harmonie zetten hun muzikale stappen onder zijn begeleiding. Geert startte ook met samenspelgroepen, als opstap naar de grotere harmonie, en zette daarmee zijn eerste stappen als dirigent.”