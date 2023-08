Jeugdorkest Dé Academie en Ypriana zaterdag op festival Dranouter: “Trots op onze jonge gasten”

Bazart, Coely, Merol, Bart Peeters, Warhaus en nog talloze andere bekende artiesten palmen dit weekend het podium van festival Dranouter in. Maar de organisatie heeft ook lokale verrassingen ingepland zoals het jeugdorkest Dé Academie en de Koninklijke Harmonie Ypriana.

Onder de slogan ‘Support your locals!’ zet festival Dranouter keer op keer in op kleine, gezellige en lokale acts. Jeugdorkest Dé Academie van Ieper mag na zijn enthousiaste passage van vorig jaar voor de tweede keer het publiek opwarmen. Tientallen jonge muzikale talenten van de volksmuziekafdeling van de muziekschool in Ieper krijgen zaterdag 5 augustus om 12.30 uur de kans te schitteren op de Clubstage.

Unieke ervaring

Beeld van het optreden vorig jaar op festival Dranouter van Jeugdorkest Dé Academie.

“Ongeveer twintig jaar geleden zijn wij als eerste muziekschool in Vlaanderen gestart met een afdeling speciaal rond folkmuziek. We wilden eigenlijk vooral de folktraditie van onze streek in leven houden. Met de muziekschool hebben we dan volop ingezet om folk te promoten bij de jongere generatie. Nu is ons jeugdorkest met leden van 8 tot en met 18 jaar oud echt aan het bloeien”, vertelt directeur Nico Logghe trots.

“De leerkrachten kiezen er de liedjes uit en oefenen heel hard met de leerlingen, op het podium van Dranouter staan is erg uniek”

“We focussen vooral op folkzang en de instrumenten draailier, trekzak en folkfluit. In het derde trimester leggen de leerkrachten de liedjes vast en de laatste weken voor het festival komen ze nog meerdere keren samen om alles te repeteren. Voor de jongeren is het een unieke ervaring.”

De Koninklijke Harmonie Ypriana – vanzelfsprekend uit Ieper – bestaat 103 jaar. In 2020 al zouden zij op Dranouter een concert spelen voor hun verjaardag. Maar dat werd net zoals bijna alle zomeractiviteiten afgelast. Zaterdag zullen ze voor een vierde keer het podium van Dranouter inpalmen. “Onze eerste keer was in 2002 met Willem Vermandere in de toenmalige Kayam-tent, die afgeladen vol zat”, vertelt voorzitter Klaas Coulembier (39).

“In 2022 stonden we zelfs twee keer op Dranouter festival: een keer op het hoofdpodium en een keer in een kleinere tent”

“Wat weinigen weten, is dat we op diezelfde editie nog een tweede keer speelden in de kleinere concerttent. We deelden daar het podium met DAAU, wat staat voor Die Anarchistische Abend Unterhaltung. Dat was een unieke samenwerking. In 2009 stonden we er nog eens met Flip Kowlier.”

Jan De Wilde

Jan De Wilde zal zaterdagnamiddag samen met Ypriana optreden op het hoofdpodium van festival Dranouter

Nu staat Ypriana aan de zijde van Jan De Wilde. “We zijn blij dat Dranouter zoveel moeite wil doen voor ons. Met zo’n grote groep is het extra lastig om alles te regelen op logistiek vlak. Zaterdag zullen we de hele voormiddag bezig zijn met de soundcheck”, vertelt dirigent Nico Logghe.

“Organisator Bavo Vanden Broeck kwam met het idee. Het is bij zo’n samenwerking altijd fascinerend om te zien hoe alles verloopt tijdens de repetities en hoe we elkaar vinden in de muziek. De arrangementen werden voor ons orkest gemaakt en zijn erg origineel. Daardoor komt de muziek mooi tot haar recht. Het is leuk om nummers uit het collectief geheugen in een nieuw kleedje te horen.”