Jeugdkoor Bosmolens concerteert met Amerikaans koor AMA: “Het wordt een unieke ervaring”

Jeugdkoor Bosmolens krijgt bij het begin van de zomervakantie hoog bezoek uit Amerika. AMA, een koor met Amerikaanse studenten, maakt deze zomer een rondreis door Europa en start in Izegem met een concert samen met Jeugdkoor Bosmolens. Op maandag 10 juli kan iedereen komen luisteren in de Heilige Familiekerk op de Bosmolens.

Jeugdkoor Bosmolens maakt zich op voor een bezoekje uit de VS. Begin juli krijgen de koorleden het AMA (American Music Abroad) Honor Bands and Choirs over de vloer. “De Amerikaanse groep is op Europese rondreis en ze houden hierbij ook halt in Izegem”, vertelt Griet Maertens, voorzitter van Jeugdkoor Bosmolens.

“Ze starten in België, maar trekken daarna naar Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Ze zijn 17 dagen op rondreis en gaan in totaal 8 keer optreden. Het eerste optreden is er eentje met ons jeugdkoor in de Heilige Familiekerk op de Bosmolens.”

Studentenkoor

Het Amerikaanse koor is niet aan zijn proefstuk toe met een Europese roadtrip. “Ze zijn al wel vaker door Europa getrokken. Het koor bestaat al 44 jaar en probeert vaak naar het buitenland te gaan. De groep telt maar liefst 80 zangers die het beste van zichzelf geven. Het zijn allemaal studenten.”

Het AMA telt leden uit New Jersey en New York. “De leden zijn allemaal studenten die 17 Amerikaanse scholen en universiteiten uit New Jersey en New York vertegenwoordigen.”

De groep kwam met het Jeugdkoor in contact door toedoen van de mensen van Mandel Car. “Als wij op koorreis gaan, dan doen wij altijd een beroep op Mandel Car. Zij reden ook al een paar keer voor het Amerikaanse koor en vroegen of wij een concert samen zagen zitten. Zo ging de bal aan het rollen.”

Dit jaar trekt het Jeugdkoor zelf op reis in augustus. “We doen elk jaar een koorreis. Soms trekken we naar het buitenland, maar dit jaar blijven we dicht bij huis in Vorselaar”, zegt Griet. “De reis is elk jaar een superleuke week. We horen dat heel wat van onze zangers en zangeressen echt naar die week toeleven.”

“Onze leden leren elkaar nog beter kennen en we komen als één grote groep terug. Heel fijn om te zien.”

Universele taal

Het concert van maandag 10 juli zal een gevarieerd programma worden.

“Wij brengen met het Jeugdkoor een paar nummers, maar het overgrote deel van de avond wordt gebracht door onze Amerikaanse gasten”, weten dirigenten Veerle Cortvriendt en Davina Vanwijnsberghe. “Ze brengen onder meer muziek van het Amerikaanse Broadway, folkmuziek en hedendaagse werken van Amerikaanse componisten. Ze mogen dan wel geen Nederlands spreken, muziek is een universele taal en zo begrijpen we elkaar zonder veel woorden.”

De beide koren brengen één nummer samen. “We zullen elkaar kort voor het optreden voor het eerst ontmoeten en brengen dan samen het nummer In Flanders Fields. De rest zal allemaal apart zijn, want veel tijd om te repeteren zal er niet zijn”, lachen Veerle en Davina. “We vinden het wel een hele fijne ervaring, het zal leuk zijn om eens met een buitenlands koor op de planken te staan.” (MV)

Het concert op maandag 10 juli start om 20 uur in de Heilige Familiekerk op het Ter Beursplein. Kaarten kosten 8 euro en zijn te verkrijgen via jeugdkoorbosmolens@gmail.com of via 0496 70 21 11.