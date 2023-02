Jeugdkoor Bosmolens brengt ‘Alice in Wonderland’ op de planken: “We hopen op vijf nokvolle zalen”

Jeugdkoor Bosmolens uit Izegem zit in de laatste rechte lijn naar hun musical Alice in Wonderland. Eind februari en begin maart strijken ze met hun groep van ruim 50 zangers en zangeressen en 10 muzikanten neer in Cultuurhuis De Leest. Ze brengen er vijf keer hun musical en hopen natuurlijk uitsluitend voor volle zalen te spelen. “We hopen de mensen een onvergetelijk spektakel te brengen”, klinkt het.

Jeugdkoor Bosmolens is al meer dan 25 jaar een bruisende jeugdvereniging in Izegem. Het koor is hipper dan ooit en staat onder leiding van dirigent Veerle Cortvriendt en pianiste Davina Vanwijnsberghe. Daarnaast heeft de groep een bestuur dat alles in goede banen leidt.

“We zijn bijzonder blij dat we eindelijk ‘Alice in Wonderland’ aan het grote publiek mogen tonen. We brengen normaal elke zes jaar een musical. Dat was ‘Cats’ in 2010 en ‘Pinokkio’ in 2016. Vorig jaar zouden we met ‘Alice op de planken’ staan, maar helaas maakte corona het allemaal veel te onzeker. We besloten toen met pijn in het hart om de musical een jaar uit te stellen. Dat was voor ons een zware dobber, maar achteraf gezien zijn we heel blij dat we de beslissing namen.”

Een jaar uitstel zorgde ook voor een jaar extra voorbereidingstijd en die is ten volle benut. “We kenden de nummers intussen al goed, maar we hebben ons nog meer toegelegd op de acteer- en dansprestaties en de afwerking van het geheel. We zijn er bijna helemaal klaar voor!” lachen Veerle en Davina.

‘Alice in Wonderland’ is een productie van Jeugdkoor Bosmolens en ze proberen dat heel letterlijk te nemen. “We proberen eigenlijk alles in eigen ‘huis’ te houden en zo min mogelijk uit te besteden. Zo stelden we een decorploeg samen, was er een knutselteam en konden we rekenen op onze naaidames. Die ploegjes zijn telkens samengesteld uit mensen die via via een link hebben met ons koor, mama’s en papa’s van leden of oma’s en opa’s bijvoorbeeld.” klinkt het.

Verschillende teams

“De Kanegemse Anne Demeere ontwierp onze kostuums en tekende alles uit en het waren dan de naaidames die alles vakkundig aan elkaar stikten en naaiden. Het knutselteam hielp met tal van werkjes die de kostuums helemaal af maakten. Onze voorzitster Griet Maertens leidde die twee ploegjes in goede banen.”

“We proberen eigenlijk alles in eigen ‘huis’ te houden en zo min mogelijk uit te besteden”

“Piet De Doncker, echtgenoot van Anne, tekende dan weer het hele decor uit. We konden rekenen op ons bestuurslid Danny Geldhof om een team samen te stellen en alles uit te voeren.”

“Al onze medewerkers doen dat op vrijwillige basis. We kunnen alleen maar heel dankbaar zijn dat we zo veel enthousiaste mensen gevonden hebben! Niets was onze teams te veel, ons decor en de kostuums zullen er prachtig uitzien.” vertellen Veerle en Davina dankbaar.

2.000 kaartjes

De ticketverkoop van de vijf voorstellingen loopt als een trein. “Als je meer dan een jaar repeteert voor een musical, dan hoop je natuurlijk dat er veel volk komt kijken. In De Leest kunnen ongeveer 400 mensen zitten en dus is dat goed voor 2.000 kaartjes, niet min om te verkopen!”

“Gelukkig zijn we op goede koers. Sommige voorstellingen zijn al quasi uitverkocht, voor andere dagen zijn er nog wel wat zitjes over. We hebben nog een paar weken tijd, dus we hebben er vertrouwen in. Al zouden we iedereen aanraden om niet te lang meer te wachten om je te verzekeren van een zitje.”

Live muziek

De 51 zangers en zangeressen van het Jeugdkoor zijn tussen de 8 en de 25 jaar jong. “Ik ben een van de personages op scène, maar hou ook de hele tijd de gang van zaken in het oog. Mocht er iemand uit zijn rol vallen of er gaat iets mis, dan hoop ik te helpen om dat weer recht te zetten”, zegt Davina.

“Daarnaast stelden we een gelegenheidsorkest samen met 10 muzikanten. Zij staan onder leiding van dirigent Wouter Vercruysse en begeleiden de hele voorstelling muzikaal. De muziek zal dus volledig live gebracht worden en ook dat zorgt voor een meerwaarde. We hebben al een paar keer met de hele groep samen gerepetereerd en het klinkt echt goed, benieuwd wat dat geeft op het grote podium van De Leest.”

“In de krokusvakantie neemt de groep elke dag de tijd om te repeteren. We vragen veel van onze leden, maar ook zij zijn erg enthousiast. We hebben trouwens altijd bijzonder veel plezier als we samen repeteren, dus het is niet echt een opgave. We willen dit onvergetelijk maken, op alle vlak!”

(Melissa Vanwijnsberghe)