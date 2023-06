Jeugdharmonie Sint-Cecilia maakt eigen hiphopsong en videoclip:“Met meer dan 80 figuranten”

Om aan te tonen dat blaasmuziek helemaal niet saai is pakt het jeugdorkest van de gemeentelijke harmonie Sint-Cecilia uit Geluwe uit met een eigen hip hop song en een heel vrolijke videoclip. Daarvoor werken de jonge muzikanten samen met gastartiest Christian Makuta uit Nieuwkerke die in november 2016 op VTM te zien was in Belgium’s Got Talent met zijn eigen song Frikadelln.

“We willen de blaasmuziek promoten”, zegt dirigente Liesa Coulleit. “Blaasmuziek is helemaal niet saai. We zijn van mening dat orkestmuziek te vaak een oubollig imago heeft en besloten daarom een heuse campagne in elkaar te steken.”

Opmerkelijk is de samenwerking met rapper Christian Makuta (37). Rappen wordt immers niet zo vaak gecombineerd met blaasmuziek. “Af en toe kun je wel eens een blazer horen in hip hop muziek, meestal trompet of saxofoon”, vertelt Liesa die vorig jaar de nieuwe dirigente werd. “Hip hop met een volledig orkest is uniek in België.”

“Net daarom besloten we om daarin verandering te brengen met een eigen lied met bijpassende lyrics. Christian Makuta heeft zelf een orkestverleden bij het trommelkorps van de harmonie Sint-Cecilia uit Nieuwkerke en hij is ook zeer enthousiast. Christian was de perfecte artiest voor deze samenwerking.”

Christian Makuta (30) is afkomstig uit Congo en groeide op in Nieuwkerke. Hij probeert het te maken als stand-up comedian en rapper. Onder de artiestennaam J4E. Om het lied te lanceren, besloot de jeugdharmonie hun eigen videoclip te maken waarin de muziekvideo verwerkt zit.

80 figuranten

“We wilden geen saaie clip met wat random beelden”, aldus de dirigente die in Moorsele woont. “We kozen voor een verhaal dat doorheen de video verteld wordt. Voor de opnames van de video werd op een bepaald moment zelfs een deel van de Beselarestraat afgesloten en deden er meer dan 80 figuranten van onze harmonie mee.”

Zelfs de majorettes van Sint-Cecilia doen mee en op het einde daagt een combi van de Politiezone Grensleie op… Een deel van de opnamen vond plaats in de gewezen jongensschool in de Beselarestraat. “Ik ben super trots op de vereniging dat we zoiets unieks hebben kunnen neerzetten”, zegt Liesa. “Dit is echt ongezien in België en zelfs daarbuiten. Oorspronkelijk kreeg het idee vorm omdat we onze leden eens een unieke belevenis wilden laten ervaren. Maar we hebben nogal ambitieuze muzikanten in ons midden en zo ontspoorde het idee snel in iets ambitieus en groots. Op sommige momenten twijfelden we zelf aan de haalbaarheid.”

Mysterie

Bart Vanderhaeghe werd enkele jaren geleden voorzitter van Sint-Cecilia en speelt zelf ook in de harmonie die haar eigen repetitielokaal heeft achter babbelcafé ‘t Zwijntje. De jeugdharmonie lanceerde de videoclip van zo’n vijf minuten donderdagvoormiddag. “De afgelopen maanden creëerde de jeugdharmonie via sociale media heel wat mysterie rondom het project waardoor het ook ging leven bij de bredere bevolking van het dorp”, zegt Bart. “Iedereen begon me op een bepaald moment aan te spreken om te vragen wat wij eigenlijk aan het uitspoken waren. Uiteraard doen we dat bewust om zo ons project met een big bang te kunnen lanceren. Iedereen zat op dit moment te wachten.”

De videoclip is terug te vinden op de website, sociale media en het YouTube kanaal van de jeugdharmonie. Het lied werd ook op Spotify en Apple Music gelanceerd. “Het is behoorlijk uniek en bewonderenswaardig om te zien hoe een kleine amateurvereniging in een klein dorp een dergelijk project in elkaar weet te steken”, zegt Bart.

“De hele vereniging werd meegezogen hierin en dat is te voelen aan het enthousiasme. Maar dat enthousiasme is zelfs ook voelbaar buiten onze vereniging. Je voelt dat het zelfs leeft onder de inwoners en handelaars. Zeer trots om dit te zien.”