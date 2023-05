Jeugdensemble Ferventis presenteert interactief concert

Jeugdensemble Ferventis nodigt jonge muzikanten uit naar z’n interactief infoconcert op zondag 7 mei. Wie een instrument wil spelen, maar nog niet zeker weet welk, of wie een groep zoekt om mee te musiceren, is welkom op dit infomoment.

“Ferventis is niet alleen muziek, maar ook een jeugdvereniging die activiteiten organiseert”, leggen Miesj (18) en Senne Debeuf (20) uit. “Er is het tweejaarlijks weekend, de tweejaarlijkse teambuilding, de uitstappen met de fanfare, het jaarlijks kerstfeest en paaseierenraap. Ferventis is een leuke bende, en wie langskomt tijdens het infoconcert krijgt intussen een beeld van hoe het er aan toegaat. Bij de mini’s kan er aangesloten worden vanaf het tweede jaar instrument, bij Ferventis vanaf het eerste middelbaar.”

De Zwaan-familie

Dat Miesj en Senne zelf ooit in Ferventis zouden komen, was eigenlijk voorbestemd. “Onze ouders spelen bij De Zwaan, maar eigenlijk zitten er familieleden van al enkele generaties ver in De Zwaan. Niet alleen in het muziek, maar ook bij de majorettes.”

Miesj speelt intussen acht jaar saxofoon bij Ferventis, Senne speelt er tien jaar trombone. “Ferventis werd opgericht in 1976, onze vader Geert was één van de eerste die er lid van werd.”

Het interactief infoconcert vindt plaats op zondag 7 mei om 15 uur in zaal De Zwaan, gratis toegang. Muzikale leiding door dirigent Mieke De Meyer. (JW)