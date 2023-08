Jett (8) is jongste drummer die meegaat met Kortrijk Drumt naar Brazilië: “Hij is een vat vol energie”

Op 17 augustus vertrekt een delegatie van Kortrijk Drumt naar Brazilië. Zij spelen er op 20 augustus een concert op het drumspektakel van Orquestra de Baterias. De jongste van de drummers is Jett Carette Frey, 8 jaar sinds februari.

Kortrijk Drumt van Drumschool Gino Kesteloot beleeft een bijzonder jaar. Zij kunnen eindelijk naar Brazilië gaan om er op uitnodiging van Alexei Leão op te treden op de tiende verjaardag van het drumspektakel Orquestra de Baterias in Florianopolis. Het is een spektakel met meer dan 500 drummers, een liveband en een groot koor. Er worden 25.000 toeschouwers verwacht.

Een jaar drumles

Kortrijk Drumt gaat naar Brazilië met een delegatie van 21 man waaronder 15 drummers. De jongste daarvan is Jett Carette Frey, 8 jaar sinds februari. Hij is het zoontje van Steve Carette en rockfotografe en tattooartieste Cindy Frey. “Ik ben blij dat ik mee mag. Ik was al in Amerika”, glundert Jett, die precies een jaar drumlessen volgt. Hij is ook bezig met keyboard en gitaar. Zijn drumstel is op maat gemaakt. “Ik speelde al veel mee met papa, Gino en mijn kameraad Gauthier in de studio van Gino en met Kortrijk Drumt in Kortrijk en in Brussel. Ik zit dan dicht bij papa om goed te volgen.”

Vat vol energie

Op het concert speelt Kortrijk Drumt 13 nummers. “Ik mag in al de nummers meedoen. Er zijn veel verschillende ritmes. Het is veel oefenen want je moet op veel dingen letten en soms kort na elkaar supersnel op bijna alles slaan, soms hard, soms zacht. Er zijn 3 schijven en meerdere drums aan mijn drumstel. Soms is dat voor sommige nummers moeilijk, maar ik oefen veel. Ik doe dat graag.”

Volgens mama Cindy is Jett goed op weg. “Hij doet het inderdaad graag en veel. Jett is een vat vol energie, soms te veel energie (lacht).” De groep Kortrijk Drumt vertrekt op 17 augustus. Wat Jett gaat doen op de lange vlucht? “Een spelletje spelen op mijn tablet of slapen.”

Het optreden is op 20 augustus en de organisatoren verwachten ruim 25.000 man. “Wow dat zijn er veel. Vroeger verschoot ik soms van het vele volk op een optreden, maar het zal wel goed zijn.”