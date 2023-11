JET Tielt reist de wereld rond met concert in Gildhof

Op zaterdag 11 november maken de JET Mini en JET Junior Band een muzikale ‘Reis rond de Wereld’ in CC Gildhof.

De muzikanten onder leiding van dirigent Gilles Demeurisse nemen de bezoekers mee naar de Afrikaanse savannes, naar het Westen van de Verenigde Staten en naar India. Op het programma staat onder meer Atlantic Overture, The Bare Necessities, African Scenes, Arabian Night en Return of the Vikings.