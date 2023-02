Jesse Roseel aka DJ Anonymize breekt definitief door: “Draaien op Tomorrowland opent nieuwe deuren”

Dat hij talent had, daar waren ze op zijn middelbare school vast van overtuigd. Dat hij straks een setje speelt op Tomorrowland, was dan ook het gespreksonderwerp in het MMI, waar de Kortemarkse Jesse een zestal jaar geleden nog draaide op de schoolfuiven. Nu is hij, als DJ Anonymize, een begrip in de wereld van de elektronische muziek.

Jesse Rosseel (23) uit Zarren werkt beroepshalve als chauffeur, maar in de wereld van techno en elektronische muziek is hij beter bekend onder de naam DJ Anonymize. “Op 29 juli draai ik tussen 14 en 15 uur op Tomorrowland”, vertelt hij trots. “Vraag me niet hoeveel volk daar zal aanwezig zijn, daar kan ik alleen maar op antwoorden: een groot pak muziekliefhebbers. Ik kreeg deze unieke kans dankzij het platenlabel waar ik al een tweetal jaar bij aangesloten ben, zijnde Bonzai Music uit Lier. Bonzai is een van de grootste spelers op wereldvlak als het draait om elektronische muziek. De dj-set die ik er mag brengen, kan een springplank zijn naar andere grote evenementen en zal mijn carrière hopelijk een grote boost geven. Ik krijg wel vaker de vraag waar mijn artiestennaam, DJ Anonymize vandaan komt, maar daar moet je niet veel achter zoeken. Dat is gewoon het resultaat van een korte brainstormsessie en ik vond die naam wel goed klinken.”

Charlotte de Witte

“Ik ben al bezig met muziek van toen ik nog klein was. Ik herinner me nog goed hoe ik in het middelbaar tijdens elke schoolfuif in het MMI van de partij was om muziek te draaien. Zo verwierf ik muzikale bekendheid op lokaal vlak. Mijn vader, die ook muzikant was, voerde me in het verleden vaak rond naar mijn optredens. Helaas, ik moest mijn beide ouders afgeven in 2018. Gelukkig had ik mijn muziek. Ik maak mijn eigen muziek. Voor mij is het vooral van belang dat ik er mijn eigen gevoel in terugvind en dat iedereen kan horen dat het mijn muziek is. Ik draaide ook al een paar keer in het buitenland en ik hoop dat er een paar deuren zullen opengaan door mijn performance op Tomorrowland. Ik ben trouwens nog nooit op dat festival geweest. Hoe mijn playlist er zal uitzien, weet ik nog niet. Keihard knallen en genieten, dat is zeker. Misschien loop ik er één van mijn grote voorbeelden, Charlotte de Witte, tegen het lijf. Je hoort mij dus zeker niet klagen, Anonymize heeft z’n werk”, glundert Jesse. (Jeffrey Dael)