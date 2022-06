Jérémie Vrielynck en Sali Haidara maken ‘Vlaanderen Feest’-lied: “Heel catchy zomers nummer”

Jérémie Vrielynck en Sali Haidara, respectievelijk afkomstig uit Deerlijk en Brugge, leveren dit jaar het ‘Vlaanderen feest’-lied aan. De twee, die allebei ook musicalervaring hebben, zijn blij met de unieke kans. Bovendien zijn hun zomers al aardig gevuld.

De Vlaamse feestdag is traditiegetrouw een avond vol Vlaamse muziek op Eén. De muziekshow ‘Vlaanderen feest’ wordt live uitgezonden vanop de Grote Markt in Antwerpen, waarbij je onder meer Clouseau, Willy Sommers, K3, Regi & Emma Heesters, Camille en Metejoor & Snelle aan het werk kan zien.

Maar naast Pommelien en Camille duikt er nog een bekend #LikeMe-gezicht op. Sali Haidara mocht immers met Jérémie Vrielynck het officiële Vlaanderen feest-lied maken. Het nummer heet Als De Zon Schijnt, dat afgelopen woensdag in première ging bij De Madammen op Radio 2.

Eigen stijl

“Mijn manager had horen waaien dat het nummer er aan zat te komen, en ik heb meteen mijn interesse geuit”, aldus Sali. “Het is een heel aanstekelijk nummer en leuk om te brengen. Ik kende Jérémie nog niet persoonlijk, maar ik wist wel wie hij was. Hij heeft al flink wat op zijn palmares staan.”

Ik doe deze zomer heel wat optredens. Je kan me ook zien op de Parkies

Sali is fan van het nummer dat ze met hem brengt, al moet ze ook bekennen dat het niet de stijl is waarmee ze eigen werk naar buiten wil brengen. “Dat gaat meer in de richting van de soul en blues, genre Aretha Franklin. Zelf ben ik vooral aan het schrijven. Ik vind het nog wat te vroeg om met eigen werk naar buiten te komen, ik ben immers nog volop aan het experimenteren en mijn eigen stijl en richting aan het zoeken. Al staat er deze zomer wel een leuke samenwerking op til”, klinkt het mysterieus.

Musicals

De zomer van Sali is overigens aardig gevuld. “Ik stond dit voorjaar voor het eerst vóór de klas en dat was zo tof om te doen, dat ik heb besloten om nog een opleiding te volgen waardoor ik straks ook Franse les kan geven. Ik ben tweetalig opgevoed, dus dat moet wel lukken. Daarnaast tour ik ook met #LikeMe rond deze zomer.” En dit najaar is het uitkijken naar de musicalvoorstelling Charlie and the Chocolate Factory waarin ze te zien is.

Opvallend: ook medezanger Jérémie Vrielynck heeft al aardig wat ervaring, gaande van de Ketnetmusicals tot 14-18 en 40-45. En ook hij komt net van de schoolbanken. “Deze week studeer ik af, en daar kijk ik echt naar uit. Het waren vier boeiende, maar ook intense jaren aan het Conservatorium.”

Liefste wat ik doe

Toch zit er ook weinig vakantie in deze zomer. “Er staan heel wat optredens ingepland deze zomer. Ik zal ook te zien zijn op de Parkies en met wat geluk misschien ook op Tien om te Zien. Maar ook als producer ligt er heel wat werk op de plank (Jérémie heeft sinds een tijdje een eigen studio, red.).”

“Daarnaast heb ik recent ook mijn nieuw nummer We sluiten de gordijnen uitgebracht. In het najaar hoop ik aan nieuw werk te kunnen beginnen. In het beste geval heb ik in oktober of november tijd voor wat vakantie, maar in het andere beste geval zit mijn agenda al vol. Het zou me allebei blij maken, want ik werk wel degelijk heel graag. “

“Dit is het liefste wat ik doe. Dit nummer voor ‘Vlaanderen Feest’ is dan ook mooi meegenomen. Het is wel raar om een nummer te brengen dat ik niet zélf heb geschreven, maar het is heel catchy en zomers. Het was ook leuk om te doen met Sali. Door Ketnet behoren we wat tot dezelfde ‘familie’ en ik vind dat ze een heel mooi timbre heeft. Ik kijk er naar uit om het nummer deze zomer te brengen op een groot podium!”