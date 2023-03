Jérémie verbouwt woning tot professionele opnamestudio

Tot juni 2022 woonde Jérémie Vrielynck (22) nog in Deerlijk, maar daarna verhuisde hij naar Geel waar hij samen met zijn partner Julie Daems een woning aankocht. De bovenverdieping werd volledig verbouwd tot een professionele opnamestudio waar Jérémie onder zijn label JV Records eigen producties maakt.

“In september 2021 begon ik met de verbouwingen. Ik werkte tien maanden als bouwvakker”, zegt Jérémie. “Er kwam veel bij kijken: een financieel plan uitdokteren, een 3D-schets maken… Ik denk dat ik zeven versies maakte. Ik deed het allemaal zelf, samen met mijn beste vriend Timo en mijn schoonvader Jan. We kochten het ouderlijk huis van mijn vriendin en deze woning werd in 1997 gebouwd. Julie en ik konden haar ouders overtuigen om naar een kleiner appartement te verhuizen. Dit is nu ons eigen stekje. Mijn vorige studio, bij mijn ouders in Deerlijk, was 24 vierkante meter. Deze nieuwe studio is 156 vierkante meter. Het is een studio in drie verdiepingen met een extra slaapkamer, een douche, een toilet, een vergaderzaal en een aparte inkom.”

Jérémie vindt een eigen studio hebben als artiest een meerwaarde. “In mijn ouderlijk huis zat ik in het tuinhuis dat ik volledig naar mijn smaak mocht inrichten. Het was heel fijn om daar drie jaar te zitten, maar ik merkte dat mijn carrière als producer en muzikant in stijgende lijn ging. Dan is een tuinhuis maar een tuinhuis hé. Muziek maken kan je inderdaad overal. Je moet in feite niet over een grote studio beschikken om een goede muzikant te zijn”, zegt Jérémie.

Creativiteit

“Ik werk hier elke dag, dan is het belangrijk om als artiest een ruimte te hebben die je creativiteit triggered en inspireert. Er kwamen hier al veel artiesten over de vloer: de Nederlander Gers Pardoel, Sean Dhondt, Wim Soutaer, Daalman, Erik Goossens, Sali en Francisco Schuster van #LikeMe. Waarom ze voor mij kiezen? Ik maakte in het verleden al een aantal nummers die de radio haalden. Dat is altijd belangrijk voor artiesten. Door mijn jonge leeftijd ben ik ook opgegroeid met muziek die de radio nu weet te appreciëren en dat vinden de artiesten fijn. Ik ben zelf ook artiest dus ik snap hoe ze denken, dat is zeker een voordeel.”

Info: www.jeremievrielynck.be