Jennifer Berton uit Roeselare is weer vogelvrij in nieuwe single: “Op het lijf geschreven”

Het was wachten tot het midden van de zomer, maar de nieuwe hitsingle van Jennifer Berton uit Roeselare is er. ‘Vogelvrij’ is opnieuw een uptempo zomersong, een nummer dat echt op het lijf van Jennifer is geschreven.

“Toen mijn ex-man mij liet weten dat de liefde over was tussen ons en zou vertrekken, was ik de weken daaropvolgend echt ongelukkig en verdrietig”, opent Jennifer. “Op een bepaald ogenblik belde ik naar mijn goeie vriend Steve Tielens en direct zorgde hij voor een beter gevoel door te vertellen dat er eigenlijk een nummer voor me klaar lag. Steve ging het normaal zelf opnemen voor zijn nieuwe album, maar uiteindelijk maakte hij een andere keuze.”

“Hij voelde wel aan dat Vogelvrij me echt wel op het lijf was geschreven. Eens ik de eerste tonen van het lied hoorde, kreeg ik weer hoop en zag opnieuw licht aan het eind van de tunnel. Uiteindelijk heb ik niet lang moeten nadenken om het nieuwe nummer op te nemen. In de studio van Peter Bulcken was alles ook in een halfuurtje opgenomen.”

positieve Reacties

“De eerste reacties op Vogelvrij zijn echt heel goed”, glimlacht Jennifer. “Collega’s merken ook dat het lied echt bij me past. Ook in de videoclip ben ik gewoon wie ik echt ben. Niet altijd met schmink op of in speciale kledij, maar gewoon met strandkledij en slippers zoals ik anders ook naar het strand ga.”

“Eens ik de eerste tonen van het lied hoorde, kreeg ik weer hoop”

Mogen we spreken van een doorstart? “Het is inderdaad iets stiller rond mijn persoontje geweest na de geboorte van mijn dochtertje Melody, die terecht veel aandacht opeiste. Ondertussen is ze al iets groter (bijna 2 jaar, red.) en kan ze mits begeleiding ook al eens mee naar een optreden. Voor mij is het dus inderdaad misschien een nieuwe start maar het voelt wel aan als een opvolging van mijn twee vorige nummers.”

Optredens

Het waren voor de Vlaamse artiesten zware coronatijden maar ondertussen lopen de aanvragen voor optredens ook bij Jennifer Berton terug goed binnen. “Het is zelfs zo dat ik niet alle optredens meer zal aanvaarden maar selectiever zal zijn zodat ik mijn dochtertje nog altijd de nodige aandacht kan geven. Ik wil ook letterlijk opnieuw in de spotlights staan en niet meer staan zingen in het donker bijvoorbeeld. Ik wil enkel nog de mooie, leuke dingen doen”, aldus Jennifer.

Goeie vriend

“Velen zien collega Steve Tielens als mijn nieuwe manager, maar feitelijk mag je het zo niet noemen. Hij hoort dit niet graag, gezien we elkaar al heel lang goed kennen. Ik zie hem dus meer als een vertrouwenspersoon. De samenwerking met hem is trouwens oneindig en beperkt zich niet alleen tot liedjes aanleveren. Ik zal bijvoorbeeld meer bij zijn shows betrokken zijn. Achter de schermen ben ik ook zo’n beetje zijn rechterhand op het vlak van shows organiseren, zeker als het hier in de streek is.”

Talent

Vlaanderen leerde Jennifer Berton vooral kennen sinds haar deelname aan Belgium’s Got Talent in 2015. Met haar deelname toonde ze haar veelzijdigheid als zangeres: van swingend podiumbeest tot een ballade die ze bracht in de tv-show. De eerste podiumstappen zette ze al op 11-jarige leeftijd, de eerste single, Si Tu Savais kwam er in 2013.

“Ik wil mijn dochter de nodige aandacht blijven geven en zal dus selectiever zijn in optredens”

Jennifer Berton durfde onbetreden paden bewandelen, ze bewees zich als tekstschrijfster met het nummer Ik hou nog steeds van jou, later stapte ze de befaamde Abbey Road Studios binnen om Zachtjes in mijn hart in te zingen. 2020 was hét geluksjaar met de geboorte van haar dochter, Melody. Jennifer Berton is naast een warme, zorgzame mama ook een ware ‘podiumdiva’ gebleven en dat bewijst ze telkens weer tijdens de optredens.