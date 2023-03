Jelle Reynaert uit Oostnieuwkerke vervangt frontman van Xink bij The Juliets

Gitarist Jelle Reynaert (30) uit Oostnieuwkerke maakt sinds kort deel uit van ‘The Juliets’, een explosieve partyrockband die al een paar keer voor een uitverkochte Ancienne Belgique mocht optreden. Opvallend: Jelle vervangt in de band Jonas Meukens, die met Xink aan een succesvolle comeback bezig is.

Jelle is elektricien van opleiding maar muziek loopt als een rode draad door zijn leven. “Mijn beroep is perfect te combineren met mijn muziek. Elke dag sta ik om 5 uur op. In de namiddag heb ik dan nog ruim de tijd voor mijn muziekpassie.” Toen Jelle in het vijfde leerjaar zat, leerde hij zichzelf gitaar spelen. “Daarna volgde ik nog een paar jaar les bij Drums & Co. In die periode ben ik ook beginnen drummen. Mijn instrumenten staan in mijn man-cave/studio en daar kan ik helemaal loos gaan”, klinkt het lachend. “De instrumentale postrockband Miava was mijn eerste liefde. Toen onze drummer Jelle Tommeleyn overleed, zijn we even gestopt. Een paar jaar later gingen we verder onder de naam Comet Street. Ik was ook nog gitarist bij Vienna en Redstar Bullets en drumde tien jaar bij Darqo. Momenteel speel ik bij BUN, het soloproject van Brecht Vanvyaene, met de focus op 90’s Britpop.”

Jelle kwam eerder toevallig bij The Juliets terecht. “Door de revival van Xink had Jonas Meukens weinig tijd. Ze waren dringend op zoek naar een nieuwe gitarist. Via Instagram kreeg ik een berichtje of ik deel wilde uitmaken van hun band. De groep of hun repertoire kende ik eigenlijk niet. Naast het gitaarwerk, zal ik af en toe ook de backing verzorgen. De voorbije maanden heb ik hun playlist vooral thuis ingestudeerd. De meeste bandleden wonen in het Antwerpse. Elke week samen repeteren is dus niet evident. Volgende maand houden we een grote generale repetitie met de volledige crew waar we de twee uur durende show eens helemaal zullen spelen. Ons repertoire bestaat vooral uit medleys. Oldies, pop, rock, dance, rap of Nederlandstalige hits van het moment. Alle genres passeren de revue, overgoten met een rocksausje.”

Klik

“Eigenlijk was er onmiddellijk een klik met de andere bandleden. Ik was vooraf wel wat zenuwachtig maar na vijf minuten voelde ik mij op mijn gemak. Het is een toffe bende dertigers met flink wat ervaring op de teller en dezelfde passie voor muziek. Jonas werkt momenteel zijn laatste optredens met The Juliets af. Ondertussen heb ik ze al een paar keer live bezig gezien en ik moet toegeven dat ze hun publiek weten te entertainen. Na enkele nummers gaat de hele zaal uit haar dak. De komende maanden staan er al 25 optredens geboekt. Volgens onze booker blijven die gewoon binnenstromen.”

© (foto Cathy Verhulst)

Het belooft voor Jelle een drukke zomer te worden. Toevallig net op zijn verjaardag, donderdag 23 maart, speelt hij zijn allereerste optreden als volwaardig lid van The Juliets. “Die show vindt plaats in de bekende Willebroekse dancing Carré. Het start dus onmiddellijk met een knaller van formaat. Veel tijd om te stressen zal ik niet hebben. Het is op een donderdagavond dus heb ik al vakantie genomen. Veel muzikale dromen heb ik niet meer. Ik zie wel wat er op mijn pad komt.”