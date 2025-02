Jelle Denturck lanceert soloalbum Dressed Like Boys met nieuwe single ‘Our Part of Town’

Jelle Denturck, de frontman van de ‘op pauze gezette’ Belgische indieband DIRK., staat bekend om zijn energieke en alternatieve sound. Maar nu bewandelt hij een ander pad met zijn eerste soloproject: Dressed Like Boys. Met de release van zijn nieuwe single ‘Our Part of Town’ en het gelijknamige debuutalbum, dat op 29 augustus uitkomt, laat Denturck een intiem en persoonlijk geluid horen.

Denturck staat erom bekend zijn demo-opnames eerder als speels experiment te beschouwen dan als serieuze producties. Ironisch genoeg bleken deze ruwe versies sterker en authentieker dan de opnames die in een dure studio met topmuzikanten werden gemaakt. Het label was het daar volledig mee eens en zo ontstond het idee om het hele album opnieuw op te nemen – dit keer met de charme en het karakter van de originele demo’s als uitgangspunt.

Het creatieve opnameproces zorgde voor een unieke sfeer op het album. Denturck zocht heel België af naar de perfecte buffetpiano, nam de zang van de single ‘Our Part of Town’ op met zijn iPhone tijdens een wandeling door ‘zijn’ Ingelmunster – vogels fluitend op de achtergrond – en gebruikte een koptelefoon als microfoon om een snaredrum op te nemen. Deze speelse en experimentele aanpak gaf het album een authentiek en ongepolijst geluid.



New sound

“Hoe meer we op deze manier werkten, hoe leuker het werd,” vertelt Denturck. “En ik ben ontzettend blij met het resultaat. Ik heb het gevoel dat dit een geluid is dat ik nog niet eerder in België heb gehoord.” Zijn eigenzinnige aanpak heeft geresulteerd in een album dat wars is van conventies en juist daardoor zo bijzonder aanvoelt. Met een gezonde dosis zelfrelativering voegt hij er lachend aan toe: “Nu kan iedereen mij vertellen: kerel, dit is het slechtste album dat ik ooit heb gehoord – maar ik ben gelukkig, ik ben tevreden.”