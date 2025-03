Jef Neve treedt op in kerk van Haringe: “Orgel wordt grondig gecontroleerd”

De Sint-Martinuskerk in Haringe wordt van begin mei tot half oktober opnieuw het decor voor een hele reeks concerten. “Toppianisten Jef Neve en Liebrecht Vanbeckevoort komen onder andere langs, maar ook diverse internationaal gelauwerde organisten en Günther Neefs als gast”, zegt Stef Ryon, namens de Kultuurgemeenschap Haringe.

“Het gekend historische Van Peteghemorgel in de Sint-Martinuskerk van Haringe wordt grondig gereviseerd en waar nodig hersteld. De werken zijn belangrijk, omdat de internationale belangstelling voor het orgel alsmaar toeneemt en de unieke klankkleur van het eeuwenoude instrument als belangrijk ijkpunt in de geschiedenis van de orgelbouw zou bewaard blijven. Het is de bedoeling dat het instrument tegen Pasen opnieuw zal kunnen bespeeld worden, en zo de aanloop kan vormen naar een indrukwekkende muzikale zomer in het kleine Haringe”, legt Stef Ryon uit.

Jef Neve

De concertreeks gaat van start met zondagmorgenconcerten. “Die worden op 4 mei geopend door top pianist Jef Neve, een fenomeen in de Belgische en internationale muziekwereld. Hij schittert zowel op klassieke als op popfestivals, heeft een heel breed repertoire en staat ook in Haringe garant voor een uniek concert”, vertelt Stef.

“Op zondag 18 mei komt Liebrecht Vanbeckevoort, ook één van de groten in de concertwereld. Hij werd in 2007 finalist in de Koningin Elisabethwedstrijd en is sindsdien een veelgevraagd concertpianist in binnen- en buitenland. En de reeks wordt op zondagmorgen 1 juni afgesloten met het duo Alexander Besant en Benjamin Glorieux. Pianist Besant behaalde al prijzen op heel wat gerenommeerde wedstrijden in binnen- en buitenland en bekoorde vorig jaar al in Haringe met een prachtig solo-concert. Deze keer doet hij het samen met cellist Benjamin Glorieux, ooit beste jonge belofte van De Klara’s en een echte virtuoos.”

Voor het concert van Jef Neve kost een ticket 30 euro in rang 1 en 20 euro in rang 2, en voor de beide andere concerten 20 euro. Wie de drie concerten wil meemaken, kan ook een abonnement kopen voor 65 euro in rang 1 en 50 euro in rang 2. In elke ticketprijs zijn vooraf de ontvangst met koffie en koffiekoeken en achteraf een apero-receptie met bijschenk inbegrepen. De deuren van de kerk openen telkens om 10 uur, en elk concert start om 11 uur.

Zomerse Orgelconcerten

De reeks Zomerse Orgelconcerten start op 4 juli met een concert van het duo Arnoud Van de Cauter en Maia Silberstein. “In de kerk komt op 18 juli Bert Wuilmus, op 1 augustus Pascale van Coppenolle en op 15 augustus het Trio Seraphim, met daarbij sopraan Hilde Coppé, baroktrompettist Bart Coppé en organist Jan Vermeire concerteren.” Tickets kosten 15 euro per concert en daarin is ook een drankje op de receptie achteraf inbegrepen.

“Onze muzikale zomer wordt op 11 oktober in stijl afgesloten door Günther Neefs.’ Tickets voor dit concert kosten 35, 25 of 15 euro, en wie dat wil kan achteraf nog aansluiten voor een slotdiner in De Levaard.

Tickets en info: www.haringe.be