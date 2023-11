Jean-Pierre Chiers is 65 jaar spelend lid muziekvereniging Sint-Jan Marke:“Dankbaar voor de erkenning”

Jean-Pierre Chiers (77) speelt al 65 jaar saxofoon bij Koninklijke Muziekvereniging Sint-Jan Marke. Afgelopen zondag huldigde de vereniging hem met een ereteken op het jaarlijkse Sint-Ceciliafeest. “Ik zou graag nog drie jaar kunnen meespelen, zodat ik kan afsluiten op een mooie ronde leeftijd.”

Jean-Pierre sloot zich op twaalfjarige leeftijd aan bij Sint-Jan Marke. Ondertussen speelt hij al 65 jaar saxofoon. “Vroeger speelde ik halftoon- en tenorsaxofoon, maar nu is het aan de baritonsaxofoon. Dat is de laagste die er is en geeft een warme klank”, aldus Jean-Pierre. Naast saxofonist neemt hij ook de rol van tamboer-majoor op zich. Tijdens optochten loopt hij vooraan en begeleidt hij de muzikanten door de straten. “25 jaar geleden heb ik een opleiding tot tamboer-majoor gevolgd. In al die jaren hebben we binnen de vereniging altijd de pech gehad dat die rol niet snel en lang wordt ingevuld, dus de verantwoordelijkheid is al vaak op mijn schouders gevallen”, lacht de muzikant.

“Ik ben een autodidact en heb mezelf bijgeschoold om les te kunnen geven”

Omdat de saxofonist al 65 jaar spelend lid is, kreeg hij afgelopen zondag een ereteken op het jaarlijkse Sint-Ceciliafeest. De muziekvereniging luistert dan traditiegetrouw de misviering in de Sint-Brixiuskerk op en gaat daarna op optocht door Marke. De dag sluiten ze af met een bijeenkomst in herberg Sint-Jan. Door zijn carrière heen heeft Jean-Pierre ondertussen al een reeks eretekens op zak kunnen steken. “Ik ben op een punt gekomen dat zo’n ereteken niet meer hoeft voor mij. Natuurlijk ben ik wel dankbaar voor de erkenning”, klinkt het. Ook slagwerkers Philippe Vancompernolle en Fries Verschaete kregen dit jaar een ereteken voor respectievelijk 45 en 50 jaar lidmaatschap.

Leidersfiguur

In de vereniging heeft Jean-Pierre al veel betekend. Zo gaf hij tien jaar les aan medeleden. “Ik ben een autodidact”, vertelt hij. “Om goed les te kunnen geven, heb ik me op mijn eentje bijgeschoold om correcte informatie door te kunnen geven.” Daarnaast zetelde Jean-Pierre ook vijftien jaar in het bestuur van Sint-Jan. “Ik ben een leidersfiguur. Dat heeft altijd al in mij gezeten. Daarom gaf ik ook met plezier les en zat ik zo lang in het bestuur. Ook in mijn carrière valt dat op. Ik heb mijn humaniora afgewerkt en ben daarna meteen aan de slag gegaan als kantoormedewerker in een bank. Uiteindelijk heb ik me kunnen opwerken tot bankdirecteur van een KBC-filiaal in Roeselare”, vertelt Jean-Pierre trots.

“Ik ben een Markenaar in hart en nieren, maar mijn vrouw kwam uit Moeskroen en werkte in Lauwe. We beslisten om samen in Lauwe te wonen, maar ik heb er nooit aan gedacht om van muziekvereniging te veranderen”

Dat hij een bezige bij is, valt niet te betwisten. Naast wekelijkse repetities met de muziekvereniging leidt hij ook al 45 jaar het Verrijzeniskoor in Lauwe, waar hij al decennia woont. “Ik ben een Markenaar in hart en nieren, maar mijn vrouw kwam uit Moeskroen en werkte in Lauwe. We beslisten om samen in Lauwe te wonen, maar ik heb er nooit aan gedacht om van muziekvereniging te veranderen. Lauwe heeft het wel eens gevraagd, maar ik blijf trouw aan Marke”, knipoogt hij.

Gezondheid

De afgelopen 65 jaar heeft Jean-Pierre zo goed als nooit een repetitie gemist. De enige uitzondering die hij maakt, is voor zijn gezondheid. “De afgelopen tijd heb ik al veel tijd bij dokters doorgebracht. Vorig jaar ben ik ten val gekomen op het podium, waardoor ik in ademnood kwam. Niet veel later stelden dokters vast dat ik een trombose in mijn long had. De val heeft mijn knie ook niet veel deugd gedaan”, aldus Jean-Pierre. De gezondheidskwalen bemoeilijken het spelen. “Ik speel een blaasinstrument, dus een grote longcapaciteit hebben is dan wel een meerwaarde. Marcheren in een optocht wordt ook moeilijker, maar voorlopig lukt het nog.” Jean-Pierre hoopt nog enkele jaren te kunnen meespelen in de Markse muziekvereniging: “Ik hoop nog drie jaar te halen, dan kan ik dat avontuur afsluiten op de mooie ronde leeftijd van 80 jaar. Ik blijf wel realistisch, want ik ga mezelf niet forceren.”

Mooie traditie

Na 65 jaar is Jean-Pierre nog steeds met volle goesting lid van Sint-Jan Marke. Vandaag telt de muziekvereniging 35 spelende leden, met voorzitter Johan Vanhoenacker (74) aan het roer. De voorzitter is trots op de rijke geschiedenis van de vereniging. “We bestaan sinds 1907 en mijn peter, Omer Vanhoenacker, was medeoprichter. Sinds de oprichting hebben we alleen tijdens de oorlogsjaren enkele Sint-Ceciliafeesten niet kunnen vieren, maar tot op heden blijven we ons vasthouden aan deze mooie traditie.”