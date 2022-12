Jazzpianist Hendrik Lasure is nu ook een singer-songwriter

Met ‘Het Wiel’ heeft jazzpianist Hendrik Lasure een eerste gezongen elpee uit, waarin hij zich ontpopt tot een singer-songwriter. Het is een familiealbum geworden, zijn ouders spelen zelfs mee.

Bruggeling Hendrik Lasure (25) groeide op in de schaduw van De Werf en trok al op zijn twaalfde naar jazzconcerten: “Ik kreeg muziek met de paplepel toegediend: mijn vader Joris zong bij Ex-Tempore, mijn moeder Els Mussels speelde klarinet én gaf lessen notenleer aan de Knokse muziekschool”, vertelt de zanger en pianist.

Hij behaalde een master aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel en vormt al enkele jaren het duo schntzl, samen met de Denderleeuwse drummer Casper Van De Velde. Daarnaast maakt Hendrik Lasure deel uit van het kwartet van zangeres An Pierlé.

Bethlehem

Tegenwoordig woont hij in Antwerpen en tijdens de lockdown broedde hij op een solo-elpee. “In 2019 schreef en zong ik al kort enkele nummers van de cd Garden Head van de formatie Warm Bad. Mensen uit mijn omgeving spoorden mij aan om dit verder te exploreren, maar dan in mijn moedertaal. Ik speel graag met woorden, zelfs met oude christelijke beeldspraak. Neem nu het nummer ‘Bethlehem’. Dat liedje gaat over Brussel, maar Bethlehem klinkt toch veel poëtischer! De teksten zijn belangrijk op de elpee die als titel ‘Het Wiel’ kreeg en uit is bij Unday Records. De titel staat symbool voor de beweging, de voortschrijdende tijd.”

Ouders

Hendrik Lasure hanteert een ‘tussentaaltje’, met lichte West-Vlaamse tongval en zingt geregeld met een falsetstem. “Je mag mij nu gerust een singer-songwriter noemen. Ik speel zelfs gitaar, hoewel ik daar geen opleiding voor genoten heb. Voor de arrangementen was Serge Gainsbourg een inspiratiebron. Ken je zijn album L’historie de Mélodie Nelson, met die mistige, mysterieuze strijkers? Die sfeer! Ik laat mij begeleiden door een strijkorkestje en vier blazers, met mijn ouders op dwarsfluit en klarinet.”