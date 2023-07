Jarige harmonie wuift dirigent uit tijdens Singalong in Lendelede

Op zaterdag 8 juli om 20 uur organiseert de Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht ‘Singalong’ op de parking van het DOC in de Dassonvillelaan. De toegang is gratis. Diezelfde avond neemt de harmonie afscheid van dirigent Joost Deryckere.

“Het idee om ons tweejaarlijkse Singalong-concert te organiseren werd in 2020 door corona in de kiem gesmoord”, zegt Wim Hanson van de harmonie. “Ook eind 2021 gaven de naweeën van die coronapandemie ons nog te veel onzekerheden om al in 2022 dergelijk event op poten te zetten. We besloten dan maar te wachten tot dit jaar en de ‘Singalong’ meteen te koppelen aan de viering van ons 111-jarig bestaan, eigenlijk een uitgestelde viering van 110 jaar Harmonie.”

Ook klassieke nummers

Voor deze jubileumeditie kiest de Harmonie Kunst en Eendracht ervoor om aan het concert een klassieke toets te geven. “Het wordt een mix van Vlaamse en internationale populaire meezingliedjes, afgewisseld met enkele bekende klassieke nummers. Alle arrangementen zijn door dirigent Joost Deryckere op de bezetting van de harmonie geschreven.”

De harmonie kan ook rekenen op zangeres Elise Deryckere en zangers Freek Foulon en Matthias Sabbe. Het trommelkorps onder leiding van Rutger Wylin is ook van de partij. “Een dergelijk evenement organiseren kan alleen dankzij de goede samenwerking met de gemeentelijke diensten. Niemand hoeft te betalen voor de Singalong en ook dat is dankzij de steun van de gemeente en de sponsors.”

Zin voor experiment

Voor Joost Deryckere is het zijn laatste concert als dirigent van de harmonie. “Na 25 dienstjaren vond hij het tijd om het dirigeerstokje door te geven. Met veel zin voor experiment presenteerde hij met Kunst en Eendracht een themaconcert of stelde hij een muzikaal project voor. Singalong is zo’n project van Joost. Wat de toekomst brengt, weten we nog niet honderd procent, maar de opvolging is alleszins verzekerd. Na de zomervakantie zijn enkele proefrepetities gepland zodat we een uiteindelijke keuze kunnen maken uit een aantal kandidaat-dirigenten. Maar nu willen we vooral een hoofdstuk in schoonheid afsluiten.” (IB)