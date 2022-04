Jarig Vox Musica staat met drie koren op podium van De Spil in Roeselare: “We lijden al maanden aan koordrang”

Vox Musica bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd met een concert in De Spil in Roeselare op zaterdag 23 april. “Onze drie koren – Mini Musica, Vox Musica en VOXplus – staan dan samen op het podium met Vox Movieca, een filmmuziekprogramma”, vertelt de nieuwe dirigente Liesbeth Deneir.

In 1997 zag Vox Musica het levenslicht toen De Zilvervoskens de geest gaven. Een jonge ploeg bouwde dat jongenskoor uit tot een nieuw meerstemmig gemengd koor en vond een nieuwe uitvalsbasis in de Heilig Hartkerk.

Johnny Logan

“Van bij de start was het voor velen, ook voor onze leden, niet meteen duidelijk wat Vox Musica nu was”, vertelt voorzitter Emmanuel Vansteenkiste. “De bedoeling was vanaf dag één om een mooie mengeling te maken van een koor en een jeugdbeweging. Spelen, op kamp gaan, toffe dingen doen, zijn al die jaren even belangrijk geweest als zingen.”

“Dat deed echter nooit afbreuk aan de kwaliteit. In de loop der jaren waren er heel wat memorabele optredens met orkesten, bands en harmonieën en vaak ook samen met grote namen als de toen nog unmasked singers Johnny Logan en Sandra Kim.”

Nieuwe dirigente

“De interesse in Vox Musica werd zo groot dat we naast het jeugdkoor ook gestart zijn met een kinderkoor Mini Musica en een volwassenenkoor VOXplus samen goed voor een honderdtal enthousiaste zangers”, aldus nog Emmanuel Vansteenkiste.

Liesbeth Deneir is de nieuwe dirigente van Vox Musica. “Koen Neirynck, die de afgelopen jaren het koor leidde, zal VOXplus voor zijn rekening nemen. Pieter-Jan Blomme dirigeert de jongsten in Mini Musica en ik concentreer me voortaan op de jongeren van Vox Musica. Het was door corona een valse start, maar we hebben meteen gekozen om de werking verder te zetten via onlinerepetities.”

Ik probeer ervoor te zorgen dat plezier en kwaliteit hand in hand gaan

“We vonden software die samen vanop afstand zingen mogelijk maakte. Een klein groepje heeft zo maanden gezongen terwijl de andere leden konden aansluiten via zoom. Dat lukte veel beter dan verwacht. Zo wonnen we zelfs de publieksprijs van de eerste virtuele korenwedstrijd van Koor&Stem. Je kan je voorstellen dat we met z’n allen ondertussen lijden aan echte koordrang.”

“Het concert dat we straks brengen, is ondertussen reeds tweemaal verplaatst door corona. Code geel staat voor ons nu echt wel voor veel enthousiasme. Dat probeer ik op de zaterdagrepetities over te brengen bij onze leden.”

“Dat is niet altijd even gemakkelijk want jongeren hebben tegenwoordig een heel andere vrijetijdsbesteding dan vroeger. Ze zijn lid van alles en nog wat waardoor het soms wat moeilijk is om in elke hobby evenveel energie en stiptheid te stoppen. Een koor kan dat echter niet hebben. We hebben alle zangers op elke repetitie nodig.”

Jubileumconcert

“Want ik doe meer dan alleen maar liedjes aanleren. Ik volg naast mijn piano-opleiding aan het conservatorium in Leuven ook koordirectie in Gent. Daar benadrukt men dat er moet gewerkt worden aan het gehoor van de zangers zodat ze gaan beseffen wat goed of minder goed klinkt. Dat vraagt een grote concentratie. Ook dat is voor jongeren niet evident. Ik probeer ervoor te zorgen dat plezier en kwaliteit hand in hand gaan.”

“Op ons jubileumconcert staan onze drie koren samen op het podium van De Spil met een programma vol filmmuziek. Dat gaat van The Sound of Music over Mary Poppins en de Bondsongs tot een Greasemedley. Daartussenin kunnen we het niet laten om enkele toppers uit onze rijke kwarteeuwgeschiedenis te brengen. De koren worden begeleid op piano en door een echte band”, besluit Liesbeth Deneir.