Jaar na Arno overlijdt ook zijn hartsvriendin Jane Birkin (76): “Een grote vrouw is niet meer”

De Franse zangeres en actrice Jane Birkin is op 76-jarige leeftijd overleden, zo melden Franse media. De zangeres was jarenlang samen met Serge Gainsbourg, maar was ook een hartsvriendin van Arno Hintjens. De Franse kreeg in 2007 een eigen ster op het filmfestival van Oostende. “Een grote vrouw is niet meer”, zegt radiostem Heidi Lenaerts uit Oostende, al jaren superfan van Birkin.

Volgens de krant Le Parisien werd het levenloos lichaam van Jane Birkin zondag aangetroffen in haar woning in de Franse hoofdstad. Volgens zender BFMTV vond Birkins verzorgster het lichaam. De zangeres had recentelijk optredens afgelast wegens gezondheidsredenen.

Birkin, eind 1946 geboren in Londen, was jarenlang samen met de Franse zanger Serge Gainsbourg. De twee zongen eind de jaren zestig het bekende duet Je T’aime,…Moi Non Plus. Maar de Franse had ook een sterke band met Oostende. Zo was ze een erg goeie vriendin van Arno Hintjens, die in april 2022 overleed. Volgens Arno had hij zelfs zijn bijnaam Le Plus Beau aan haar te danken.

Laatste concert

Birkin was er ook bij op 25 februari 2022 in het Kursaal in Oostende, op wat het laatste concert van de zanger zou worden. “Zijn laatste? Dat wist ik niet. Ik ben zo blij dat ik ben gekomen. Heb ik adieu gezegd? Neen. Ik heb hem omhelsd en gekust, vooral. En hij is dan vertrokken, te voet, naar zijn hotel. Iemand nam een foto. Ik zag daarop pas enkele dagen geleden hoe doodziek hij er toen uitzag. Als je het niet wìl zien, dan zie je het niet”, vertelde Jane Birkin daarover vorig jaar in een interview met Het Laatste Nieuws.

In 2007 kreeg de Franse een ster op de zeedijk van Oostende, tijdens het Filmfestival.

Jane Birkin mocht in 2007 een ster onthullen tijdens het filmfestival van Oostende. © EFO

Verdrietig

“Een grote vrouw is niet meer”, reageert radiostem Heidi Lenaerts uit Oostende, sinds jaar en dag een grote fan van Birkin. “Ik weet eigenlijk nog maar net dat ze overleden is, mijn man kwam het net vertellen. Het zat er wel een beetje aan te komen, het ging niet zo goed met haar gezondheid. Maar het is wel verdrietig, in de eerste plaats voor haar dochters. Ik hoop vooral dat ze niet te veel heeft afgezien.”

Lenaerts werd fan van Jane Birkin dankzij de iconische foto’s van de Française. “Ik ben nu, op dit eigenste moment, op een fototentoonstelling. Ik ben verzot op mooie foto’s. Het waren dan ook die heel mooie beelden van Birkin die mij aantrokken. Ik lees ook veel biografieën, vooral van vrouwen. Dus ook die van Jane Birkin. Die Engelse die op jonge leeftijd naar Frankrijk trok met een baby. Die daar Serge Gainsbourg leerde kennen. Die liefde tussen die twee… Ook na hun breuk bleven ze vol liefde over elkaar praten. En na zijn dood werd ze een soort ambassadrice van hem, heel mooi.”

Heidi Lenaerts interviewde Jane Birkin in 2017. © Instagram

Heidi mocht Birkin in 2017 zelf interviewen voor Radio1 en VRT1. “Ze was een heel open en rustig persoon. Ik herinner me dat ze stonden te zwaaien dat ik het interview moest afronden, maar we bleven maar praten. Ze was ook zo gewóón. In een jeans, een zwart t-shirt, zwarte all-stars. Heel simpel, weinig make-up. Een vrouw die op natuurlijke wijze, zonder botox of andere trucjes, mooi oud is geworden. Een heel speciale madam.”

“Ik heb haar na het interview een boek laten signeren dat ik in Parijs gevonden had: een fotoboek over haar dochters. Ze sloeg het open en zag die foto’s, ook van haar overleden dochter Kate. Ze vroeg meteen naar mijn dochters, was heel geïnteresseerd. Ik vroeg haar om het te signeren en ze maakt er een tekeningetje bij. Van Kate. Zoals ik zij: een grote vrouw is niet meer.”