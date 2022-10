Izegemse stadsprijs Octave Sintobin gaat naar Moira Baert

Tijdens het laureatenconcert van de Kunstacademie Art’Iz overhandigde schepen van Kunstonderwijs Kurt Himpe (N-VA) de stadsprijs Octave Sintobin aan de Izegemse Moira Baert, die laureaat is voor het schooljaar 2021-2022.

“Moira Baert werd als laureaat voorgedragen voor het behalen van 97 procent voor de klassieke opleiding kornet”, zegt directeur Wim Belaen. “Aan de stadsprijs Octave Sintobin, die jaarlijks uitgereikt wordt, is een geldprijs van 450 euro verbonden.”

“Een natuurtalent op conservatoriumniveau”

“Met de stadsprijs, die tot stand kwam na een schenking van 400.000 Belgische frank en voor de eerste keer uitgereikt werd in 1992, wordt in Izegem muzikaal talent op een passende wijze in de kijker gezet. Moira Baert is een natuurtalent dat op conservatoriumniveau muziek brengt en komt in de rij van schitterende laureaten en artiesten die in de Kunstacademie studeerden”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“Het nieuwe schooljaar is trouwens opnieuw een groot succes voor de Kunstacademie met meer dan 2.500 inschrijvingen”, besluit directeur Wim Belaen.