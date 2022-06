Isotopia laat Izegem opnieuw zomeren: van Boskabaal over vuurwerk tot stadsfestival met toppers op de affiche

Dit jaar kan Isotopia opnieuw op volle kracht georganiseerd worden en op vraag van de stad wordt ook opnieuw uitgepakt met een groot stadsfestival dat onder de noemer Isotopia XL gestalte krijgt. Onder meer Metejoor, Kobe Ilsen & Viktor Verhulst en Admiral Freebee staan er geprogrammeerd.

Het is nog enkele maanden wachten, maar het programma van Isotopia zorgt ervoor dat heel wat Izegemnaars al enkele dagen geblokkeerd hebben in hun agenda. In de corona-editie werd Boskabaal, intimistische optredens op iets kleinere schaal, al georganiseerd.

Grote namen op affiche, maar ook jong talent krijgt plaats op podium

Ook dit jaar is er opnieuw Boskabaal met de ondertitel Roots. In de tuin van het Sint-Jozefscollege staan op zaterdag 27 augustus vanaf 19.30 uur drie groepen uit verschillende hoeken van de wereld geprogrammeerd. Los Demonios De La Cumbia is een band die je met hun Boliviaanse folk, rock, funk… van de sokken blaast. Mamaliga Orkestar is een explosief vijftal van gekke meisjes die de zigeunermuziek opnieuw uitvinden en Carrie Nation & The Speakeasy is een energieke Brass & Grass-band uit Kansas (US).

Tijdens de kermisweek is Isotopia er opnieuw, op Koekezondag 11 september. Het vuurwerkspektakel zal boven Izegem afgestoken worden.

West-Vlaamse hiphop

Hét weekend om naar uit te kijken is dat van vrijdag 23 en zaterdag 24 september. Dan komt er opnieuw een groot podium op de markt en grijpt men terug naar een stadsfestival dat aan Izegem Zomert doet denken. Enkele bekende namen toppen er de affiche, maar ook jong talent krijgt er opnieuw een kans. Op vrijdag 23 september om 20 uur opent Frimout met zijn Nederlandstalige popmuziek. Om 21.30 uur is het de beurt aan Metejoor, de grote winnaar van de Mia’s, om alle Izegemse harten te veroveren. Om af te sluiten starten Kobe Ilsen en Viktor Verhulst aan hun dj-set. Hun officiële debuut maakten ze op Tomorrowland en dat was meteen een schot in de roos. Ondertussen draaien ze in de grootste discotheken en straks dus ook op de Izegemse Grote Markt. Verwacht niet dat ze achter hun dj-tafel blijven staan. Ze brengen een energieke show waarbij ze het publiek uit hun dak laten gaan.

Wie op zaterdag 24 september nog genoeg energie heeft, kan nog eens feesten. Chillow (Chilo Derieuw) hiphopt in het Izegems en opent om 18.30 uur. Om 19.30 uur is het de beurt aan olsan, ook West-Vlaamse hiphop maar dan uit de stal van Brihang. Vanaf 21 uur laat King Hiss hun metalgeluiden over de markt weergalmen. Om 22.30 uur komt Alex Agnew op het podium, niet als stand-up comedian, maar om een eerbetoon te brengen aan Jim Morrison en The Doors. Om middernacht mag Admiral Freebee, de man van talloze hits, dan het orgelpunt plaatsen van een ongetwijfeld top tweedaagse.