Isaac Roux uit Adegem een van de drie winnaars van De Nieuwe Lichting

De jonge singersongwriter Isaac Roux uit Adegem (Maldegem) is een van de drie winnaars van De Nieuwe Lichting. De Brugse bands haalden het jammer genoeg niet.

De Studio Brussel-luisteraars hebben Mayorga, Isaac Roux en Jack Vamp & The Castle of Creep uitgeroepen tot De Nieuwe Lichting 2023. Na een lange zoektocht naar nieuw muzikaal talent van eigen bodem, waarvoor 849 jonge, beloftevolle bands zich inschreven, kregen de drie artiesten de meeste stemmen van de luisteraars en de jury. De bloedstollende finale in De Casino in Sint-Niklaas was live te volgen op Studio Brussel, via de StuBru-app en op VRT MAX. De winnaars treden daarmee in de voetsporen van onder meer Brihang, Tamino, Equal Idiots, Sylvie Kreusch, The Haunted Youth en Sons. Ze winnen airplay op Studio Brussel, prijken op de cover van Knack Focus, nemen een sessie op en volgen workshops tijdens een De Nieuwe Lichting Bootcamp in Daft Studio en krijgen professionele begeleiding bij De Casino en VI.BE om zich verder te ontwikkelen als artiest.

Louis De Roo uit Adegem, die zich inschreef als Isaac Roux, was bijzonder opgetogen. Hier leest u een interview nadat hij vorige week werd uitgeroepen tot finalist. Einde avontuur voor de Brugse kandidaten, al hoeft het geen betoog dat we ongetwijfeld nog zullen horen van SPACEBABYMADCHA en Barno Koevoet en de Duimspijkers.