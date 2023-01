Isaac Roux bij laatste 9 finalisten van De Nieuwe Lichting: “Rock Werchter of Pukkelpop? Dat aanbod slaan we niet af!”

Het zijn spannende tijden voor Louis De Roo (26). De jonge muzikant stootte met zijn indiefolkproject door naar de finale van De Nieuwe Lichting, de bekende muziekwedstrijd van Studio Brussel. Stemmen kan nog tot en met maandag 30 januari om 17 uur op de website van StuBru.

Heel het dorp leeft mee met Louis De Roo. Naar aanleiding van zijn finaleplaats in de Nieuwe Lichting organiseerde het gemeentebestuur begin deze week zelfs een persconferentie, die was aangekondigd met de quote ‘De burgemeester en Belpopkenner Jan Delvaux hebben groot nieuws’. In ware showcasestijl werd Louis De Roo door Belpopspecialist Jan Delvaux geïnterviewd over zijn indiefolkproject Isaac Roux, waarna hij op het gemeentehuis met zijn muzikanten het nummer ‘White Rose’ bracht. In het milieu van de betere muziek is Louis De Roo geen onbekende. Veel Adegemnaars kennen hem ook nog van zijn deelname aan The Voice in 2017. Onder impuls van Louis’ oom Peter Borgonjon werd toen zelfs een klein festival georganiseerd waarop een duizendtal mensen live op groot scherm de avonturen van Louis in The Voice volgden. Een prachtige avond, waarop Louis voor zijn thuisbasis ook nog een optreden gaf.

Naar Liverpool

Ondertussen zat Louis De Roo niet stil en bleef hij aan zijn muzikale carrière timmeren. Zo trok hij naar Engeland, waar hij vier jaar studeerde aan het Liverpool Institute for Performing Arts, een instituut dat mee werd opgericht door niemand minder dan Paul McCartney. “Al sinds mijn veertiende ben ik intensief met muziek bezig. Met elke stap vooruit leg ik een steentje, om uiteindelijk te komen tot een afgewerkt gebouw”, vertelt Louis De Roo, die momenteel in Hasselt het laatste jaar van zijn studie Muziekmanagement afwerkt en vorig jaar met Isaac Roux de publieksprijs van Humo’s Rock Rally won.

“Met Isaac Roux brengen we indiefolk met dromerige invloeden”, aldus Louis. “Ik hou er enorm van om mijn gevoelens en emoties in mijn muziek te verwerken. Zo gaat het nummer White Rose over ontsnappen aan een destructieve relatie. Ook samen met mijn muzikanten, die mijn beste vrienden zijn, unieke sferen creëren, is iets waar ik enorm van kan genieten. Hopelijk winnen we De Nieuwe Lichting en gaan we een supermooie zomer tegemoet met misschien wel een optreden op Werchter of Pukkelpop”, besluit Louis. (Michel Wijne)

Stemmen op Isaac Roux kan op www.stubru.be.