Isaac Roux betovert de Cirque op Dranouter Festival: “Ik wil stappen blijven zetten als muzikant”

Isaac Roux zorgde op vrijdagavond voor een intiem muzikaal moment in de Cirque op Dranouter Festival. Twee jaar is Louis De Roo (27) ondertussen bezig met het project. Dranouter is daarbij een mooie stap, maar de ambitie reikt verder.

Isaac Roux is het muzikale project van Louis De Roo waarin hij dromerige indie folk vermengt met subtiele electronica. Hij werd begin 2023 gekroond tot één van de drie winnaars van De Nieuwe Lichting, nadat hij in 2022 ook al de Publieksprijs op Humo’s Rock Rally wegkaapte. Vrijdagavond stond hij iets na achten in de Cirque. Een uur lang betoverde hij het publiek en dat werd gesmaakt. Hij kon na afloop dan ook niet anders dan positief terugblikken. “Het was nice”, klinkt het met de glimlach. “We stonden half tegenover Daan, ik had dan ook niet verwacht dat de tent zo mooi gevuld zou zijn. Het publiek was, ook bij de stille nummers, ook erg aandachtig.”

Het was niet de eerste kennismaking met Dranouter voor Louis die van Adegem bij Maldegem afkomstig is. “Vorig jaar speelde ik als busker in het dorp zelf. Dit jaar mocht ik met full band optreden op een mooi uur in een leuke setting. Dat is goed, als artiest moet je stappen zetten en dit is het beste bewijs ervan. Ik probeer van elke ervaring iets op te steken en vind het belangrijk om altijd bij te leren. Na ieder optreden neem ik mijn momentje, kijk hoe het geweest is en doe aan reflectie. Wat was goed en wat minder en zo kan je als band alleen maar groeien.”

Na een concert maakt Louis liefst kort wat tijd voor reflectie met een pint bij de hand. Of voor een interview met Onze Man. © (foto EF)

Ondertussen is Louis al twee jaar bezig met Isaac Roux. “Ik ben al sinds mijn elfde met muziek bezig, maar de laatste twee jaar neemt het een mooie vaart. We hadden een mooie exposure dankzij Humo’s Rock Rally en begin dit jaar wonnen we De Nieuwe Lichting. Allemaal mooie duwtjes in de rug. Al brengt het ook druk met zich mee. Zeker De Nieuwe Lichting. Je krijgt heel veel aandacht, maar de verwachtingen liggen ook enorm hoog.”

Grote festivals

Louis doet het dus vooral op zijn eigen tempo, maar dat betekent niet dat er geen ambities is, integendeel. “Ik ben volop bezig met de eerste plaat. Die komt uit in het najaar van 2024, maar wil ik tegen december van dit jaar al grotendeels ingeblikt hebben. Ik heb al heel wat nummers, maar ik ben een ‘Pietje precies’, het moet allemaal juist zitten. Met Bert Vliegen hebben we een topproducer.”

“Binnenkort hebben we ook onze eerste AB-show, die bijna uitverkocht is, en volgend jaar is het de bedoeling om dan de grotere festivals te spelen. Intieme settings zijn leuk, maar de ambitie is er om een groter publiek te bereiken en je muziek met hen te delen.”

Louis stond vrijdagavond met full band op het podium, maar treedt ook regelmatig solo op. “Alleen creëer je nog iets meer een moment met je publiek. Ik neem ook meer tijd om over de nummers te praten. Met de band ben ik meer de frontman en moet het ontploffen, maar ik doe het allebei even graag!”