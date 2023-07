Irie Vibes blijft al 20 jaar trouw aan ecologisch concept

Irie Vibes is van donderdag 20 tot zaterdag 22 juli al aan de 20ste editie toe. In al die jaren bleef het oorspronkelijke idee overeind: een betaalbaar én ecologisch festival organiseren waar iedereen welkom is. “De laatste vijf jaar zijn we op ecologisch vlak steeds verdergegaan.”

2002. Aan de toog in café Delirium in Handzame broeit het idee tussen enkele jongeren om een reggaefestival op poten te zetten. De handen worden in elkaar geslagen met het Delirium Blues festival en de eerste reggae-avond is een feit. Na het festival is vzw Greenforward geboren (met dank aan wijlen Steven Decoodt voor de naam) met het eerste openlucht Irie Vibes Roots Festival in 2003 als gevolg.

20 jaar later is er veel veranderd, maar het oorspronkelijke idee bleef: een betaalbaar en ecologisch festival waar iedereen welkom is, ongeacht rang, stand, kleur, religie of visie. “Irie Vibes is voor deze Antwerpse Brabander thuiskomen in West-Vlaanderen”, vertelt Jens Smans, bezoeker sinds 2003. “Muzikale genotsmomenten in een gemoedelijke sfeer, waar iedereen zichzelf kan zijn.”

Voormalig organisator David Bouckuyt vult aan: “Door de jaren heen merkten wij op dat we op donderdagavond al grotendeels klaar waren met de opbouw. Onze buurtbewoners hebben ons altijd enorm gesteund en we wilden iets terugdoen. Door een gevarieerd programma aan te bieden op donderdagavond dat ruimer gaat dan reggae, is Kortemark Congé uitgegroeid tot een buurtfeest.”

Rots in de branding

“20 jaar later kunnen wij zeggen dat het familiale, het kleinschalige en onze visie steeds zijn gebleven”, vervolgt Ofelie Callewaert, voorzitster van vzw Greenforward. “Al van in 2003 zetten wij in op ecologie met onze herbruikbare bekers, maar de laatste vijf jaar zijn wij hierin steeds verdergegaan. Alles is veel duurder en professioneler geworden, maar we slagen er nog steeds in om pintjes aan te bieden onder de 3 euro. Wie er ook gebleven is: Filip Verhaeghe. Bestuurslid van bij het ontstaan tot nu. Onze rots in de branding. Waarom mensen naar Irie Vibes moeten komen? Omdat we samen met de buurt, onze vrijwilligers en onze bezoekers willen vieren dat we er na 20 jaar nog steeds staan!”

Gratis toegankelijk

Op donderdagavond is het festival gratis toegankelijk voor iedereen en dit onder de noemer Kortemark Congé. Als Kortemarknaar kan je ook op vrijdag of zaterdag genieten van een verlaagde toegangsprijs (15 euro). Mensen die houder zijn van een cultuur- of vrijetijdspas en kinderen jonger dan 14 jaar krijgen gratis toegang tot het volledige festival. Aan de campingbar kan je genieten van een drankje of een aperitief en zelfs een ontbijt vanaf 8 uur gedurende dit weekend, ook zonder toegangsticket voor het festival. (Cindy Jonckheere)

Meer info: irievibes.be