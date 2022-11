Internationale interesse voor nieuwe single Izegemse band Ocean Dust

‘The sky is the limit’ is een motto dat de Izegemse band Ocean Dust hoog in het vaandel draagt. Nadat ze vorig jaar al hun debuutalbum uitbrachten, brengt de indiegroep nu met ‘2 AM’ een nieuwe single uit. Eentje die in eigen land niet op de nationale radiozenders te horen is, maar over de oceaan wél opgepikt werd door het label Booster Entertainment uit New York.

Voor Ocean Dust vorm kreeg vormden zanger-gitarist Rutger Azou uit Izegem en percussionist Bart Soenen uit Rumbeke al de groep RA Federation. Later vonden ze in Emmely Brion uit Brugge een ideale zangeres. Het trio bracht vorig jaar het reeds goed ontvangen album ‘Tangled in Delight’ uit. Als laatste vervoegde Sander Naert uit Izegem de band als drummer. Waar ze aanvankelijk dansbare indiepop uitbrachten, kozen ze voor hun nieuw materiaal een meer elektronische sound.

“We zijn gestart als band, maar in de coronaperiode toen we niet bij elkaar konden en mochten komen, hebben Bart en ik, die de meeste muziek schrijven, ons verder ontwikkeld tot producers”, vertelt Rutger. “ We zijn steeds meer beginnen experimenteren met elektronica. Zo hadden we het nummer ‘Cameron’ nog op de plank liggen. Een goed nummer, maar het kwam nooit goed genoeg tot zijn recht. Pas toen we het nummer in een dance-jasje staken, vielen alle puzzelstukken ineen. Toen we het nummer naar labels uitstuurden, werd het opgepikt door het Londense Sounds of Urban.”

Geen sinecure

Ocean Dust zocht ook in eigen land naar iemand die het nummer wilde uitbrengen, maar ving bot. “Gelukkig reageerden ze in Londen wel meteen enthousiast op onze muziek, maar we beseffen ook dat het geen sinecure is om in België gedraaid te worden”, klinkt het. “Daarom besloten we op dezelfde weg verder te gaan. Nieuwe single ‘2 AM’ werd oorspronkelijk geschreven op akoestische gitaar, maar toen we het nummer hoorden waren we het er meteen over eens dat er een stevige beat welkom was”, vertellen Sander en Bart. “We werden geïnspireerd door de bekende Belgische DJ Charlotte De Witte en besloten er deep house-elementen aan toe te voegen. Het nummer veranderde plots in een donkere song.”

Sander Naert schreef een passende tekst voor het nummer. De drummer haalde de inspiratie uit zijn eigen leven. Zonder in detail te willen treden, vertelt hij dat het nummer over traumatische gebeurtenissen gaat, die je maar niet kan loslaten en die je blijven achtervolgen. “Aan de ene kant is de song een dance nummer, maar tekstueel is het zeer donker en doet het zeer singer-songwriter aan”, zegt hij. “Nét die unieke combinatie sprak New Yorks label Boosted Entertainment aan. Het label is een nichespeler die voornamelijk focust op de alternatieve dance scene. Ze nemen hierbij vooral eigenzinnige artiesten onder de arm, die hun eigen draai aan het genre durven geven.

Niet in hokjes

Ocean Dust is trots op de prestatie. Volgens de groep is het niet makkelijk om muziek aan de man te brengen. “Door online kanalen als Spotify en Deezer is er een overaanbod aan muziek. De sleutel tot succes is opvallen, iets anders doen dan de rest”, aldus zangeres Emmely Brion. De song ‘2 AM’ bewijst dat dit mogelijk is. “Als band mag je niet in hokjes denken. Je moet durven veranderen en uit je ‘comfort zone’ treden. Met Ocean Dust omarmen we graag andere genres om onze eigen sound te verrijken.”