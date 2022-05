Internationaal Gregoriaans Festival Watou voor het eerst zonder overleden stichter Bernard: “Een gevoel van voldoening”

Het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou pakte op 25 en 26 mei uit met een ‘In Memoriam’ editie ter ere van overleden bezieler Bernard Deheegher. In oktober 2021 overleed de organisator op 70-jarige leeftijd aan kanker. Zijn gezin zette de organisatie kleinschaliger, maar met evenveel passie verder ter ere van Bernard.

Bernard Deheegher was de bezieler en voorzitter van het driejaarlijkse evenement ‘Internationaal Gregoriaans Festival van Watou’. Voor alle manifestaties samen lokte het festival ongeveer tienduizend bezoekers. De laatste editie vond plaats in mei 2018. Het globale festivalprogramma 2021 werd integraal verplaatst naar 2022. Op 13 oktober 2021 overleed Bernard bij hem thuis in Watou, waar hij liefdevol omringd werd door zijn gezin. Na rijp beraad besliste de Festivalorganisatie om dit jaar de veertiende editie van het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou om te vormen naar een tweedaagse ‘In Memoriam’ editie als eerbetoon aan het levenswerk van Bernard. Op 25 en 26 mei zakten acht Gregoriaanse schola’s en ensembles uit Europa en Azië af naar Watou. “Wij hebben de In Memoriam zeer intens beleefd. We zijn bijzonder gelukkig dat we, na een periode van rouw, de In Memoriam konden organiseren. Dit geeft ons nu nadien een gevoel van voldoening, wat voor ons troostend werkt en energie geeft naar de toekomst. Vader was bij iedereen in gedachten. Bij ons, de bezoekers en de koren…”, zegt dochter Bénédicte. Samen met haar broer Benoit en haar moeder Martine neemt ze de organisatie voor haar rekening.

Vernieuwde invalshoek

“Bijvoorbeeld tijdens het concert op woensdagavond zong het Choeur Grégorien de Paris het ‘Dies irae’, dit is een onderdeel van de Requiemmis die gezongen wordt bij begrafenisdiensten. Nadien werd een stuk door het orkest gespeeld waarin de hoofdmelodie van ‘Dies irae’ steeds terugkwam. Het avondconcert op woensdag bracht een vernieuwende invalshoek, met de wisselwerking tussen koor en orkest en betekende de opening van de warme In Memoriam editie. Hierbij werd tevens verbondenheid gecreëerd tussen Gregoriaans en instrumentale muziek. Verder was dit een kennismaking met de Gregoriaanse gezangen voor de muzikanten van het orkest. Het was immer steeds een betrachting van vader om het Gregoriaans toegankelijk te maken voor een breed publiek, voor jong en oud”, aldus Bénédicte.

“We hebben de In Memoriam volledig georganiseerd in de geest van vader met liturgie en concerten. We menen dat hij dit zeer zou waarderen en dat we hopelijk zijn droom in vervulling konden doen gaan. Het idee van het vernieuwende concert op woensdagavond was reeds voor een groot deel uitgewerkt door vader, samen met dirigent Gino Malfait van het orkest. In de geest van vader hebben wij dit idee verder kunnen uitwerken. Het resultaat zou hem zeker en vast bevallen hebben. Ook de Latijnse liturgie kwam ruim aan bod tijdens de Vespers en de Mis. Hieraan hechtte vader veel belang. De programma’s van de koren stonden in functie van het In Memoriam thema.”

Het concert op donderdagnamiddag werd volledig ingevuld met een Gregoriaans programma door drie hoogstaande koren. “Dit volgde de lijn van vorige Festival edities. Een van de deelnemende koren, Vox Clamantis, treedt op in de meest prestigieuze concertzalen ter wereld, maar zijn steeds enthousiast om naar Watou te komen. De wederzijdse waardering tussen ons en het koor is heel hecht, en werd zelfs hechter na het overlijden van vader. We zijn hen, en de andere koren, bijzonder dankbaar.”

Evaluatie

Minstens 1.500 mensen waren aanwezig tijdens de tweedaagse In Memoriam editie, goed voor 5 evenementen namelijk 2 Vespers, 2 concerten en de Hoogmis. Alle middagarrangementen op donderdag waren volledig uitverkocht en ook het openingsconcert op woensdagavond zorgde voor bijna een volle Sint-Bavokerk. “We hadden dit vurig gehoopt en er naartoe gewerkt door zoveel mogelijk promotie te maken via affiches, brochures, website, sociale media en vooral ook via de pers. We zijn dan ook enorm blij en tevreden dat onze hoopvolle verwachtingen ingelost werden. Deze promotie was voor ons ook een nieuw gegeven, gezien vader dit vroeger steeds volledig op hem nam”, vertelt Bénédicte.

De familie Deheegher mocht veel complimenten ontvangen van bezoekers die zich verheugden over de In Memoriam editie van het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou. “In deze zin ontvingen we veeleer de vraag ‘Wanneer vindt de volgende editie plaats?’, dan ‘Wordt het Festival voortgezet?’. We zullen binnenkort samenkomen voor een evaluatie van deze In Memoriam met de vele vrijwilligers, die zich heel enthousiast en warmhartig toonden en zonder wie deze editie niet mogelijk zou geweest zijn. Met hen zullen we de editie evalueren en nadenken over de toekomst van het Festival.