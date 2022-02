Instrumentenbouwer maakt cello in vlas in Kortrijkse Texture

Onderzoeker en instrumentenbouwer Tim Duerinck bouwde de afgelopen vijf maanden aan een cello in vlas voor museum Texture. Cellist en componist Benjamin Glorieux stelde de vlascello op punt. De cello krijgt een ereplaats in de Wonderkamer van Texture.

Tim Duerinck (30) heeft de voorbije vijf maanden een cello in vlas gebouwd voor museum Texture. Hij is altijd op zoek naar nieuwe materialen en vormen om unieke muziekinstrumenten te bouwen. Met elk experiment verlegt hij de grenzen van wat mogelijk lijkt in de traditionele vioolbouw. Voor zijn masterproef aan het Koninklijk Conservatorium Gent verraste hij met een piepschuimcello. “Tegenwoordig is het met

carbon- en vlasvezel (lacht). Dit is duurzaam en klinkt warm en goed”, vertelt Tim. “Een vlascello is niet zoals een houten instrument dat je stapsgewijs kan assembleren. Ik gebruikte voor het bouwen van deze vlascello een mal. Als iets niet goed was, moest ik volledig herbeginnen. Vlas is een lange, stijve, lichte vezel, wat ze ideaal maakt voor composietmaterialen en dus ook voor muziekinstrumenten. Het heeft een natuurlijk dempend karakter, daardoor krijgen muziekinstrumenten uit vlas een warme, ronde klank.” Texture is voor Tim een inspirerende plek. “Ik ben blij dat ik gedurende de voorbije vijf maanden van het museum de kans kreeg om verder te experimenten en te innoveren met muziekinstrumenten uit vlas.”

Vlas is door zijn sterkte en licht gewicht ideaal om tot composietmateriaal te verwerken. Tim werkte daarvoor samen met textielontwerpster Esther Van Schuylenbergh om uit te zoeken welke weefsels vlascomposieten mooier kunnen maken. “Vlascomposiet bestaat uit verschillende componenten die zijn samengevoegd en dan gelijmd. Daardoor wordt het sterker of lichter dan traditionele materialen zoals hout, metaal of steen”, weet Tim. “Vlas, Kortrijks meest waardevolle product, kan werkelijk tot alles omgetoverd worden. Dit is opnieuw het bewijs dat ons vlas nog steeds tot alles in staat is en onmisbaar is in de maakindustrie”, getuigt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Instrument testen

Cellist en componist Benjamin Glorieux mocht het instrument testen, op punt stellen en bespelen. “De vorm van de cello is anders en de vezelstructuur voelt anders aan dan het zachte hout. De klankleur is mooi maar is ook wat gladder. Het schept ook wel mogelijkheden: de aerodynamica zal invloed hebben op het geluid en dat zal moeten uitgetest worden. Het is traditie en vernieuwing in één. Het zal enige tijd vergen om het instrument beter te leren kennen”, vertelt Benjamin. “Ik durf wel eens te fantaseren dat een houten cello in de toekomst tot een ver verleden gaat behoren. Ik kan me wel voorstellen dat dit echt de toekomst is.”

Cello in vlas wordt nieuwe blikvanger in de Wonderkamer

De vlascello wordt dit jaar opgesteld in de Wonderkamer van Texture. Het museum voorziet hierbij ook een mini-documentaire. Deze toont niet alleen hoe het instrument tot stand kwam, maar ook hoe de vlascello klinkt”, zegt Anne Vanrolleghem, communicatiemedewerkster van het museum.