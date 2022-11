Inge Grillet uit Kortrijk speelt viool vol liefde zonder grenzen

Onthaalmedewerker Inge Grillet is violiste in hart en ziel. De viool is niet uit haar leven weg te denken. Het is een deel van haar levensloop, haar levensverhaal. Inge hoort bij haar viool zoals haar viool bij Inge hoort: onafscheidelijk!

Kortrijkzaan Inge Grillet (56), moeder van vier kinderen werkt als onthaalmedewerker bij wijkteam Zuid van stad Kortrijk. Haar muziekverhaal startte op 9-jarige leeftijd met het volgen van notenleer en muziekgeschiedenis aan de muziekschool in Waregem. Op 11-jarige leeftijd ging ze vioollessen volgen bij Paul De Meyer. Inges opleiding duurde 10 jaar. “Ik was een van de eerste leerlingen van Paul De Meyer. Paul was toen net afgestudeerd aan het conservatorium in Gent”, vertelt Inge.

Gevoelige snaar

De liefde voor de viool heeft ze mee van haar grootvader. “Ik zat altijd op de eerste rij te luisteren. Na mijn opleiding zette ik mijn viool 8 jaar stop. In 1994 speelde ik twee jaar in het Kortrijks kamerorkest. Twee jaar later 1996 zocht ik de folkmiddens op en speelde 21 jaar bij Lyrondell.”

2017 was het jaar dat Inge terugkeerde naar haar grote passie, de klassieke muziek. “In april 2017 sloot ik mij aan bij het net opgerichte Kortrijks Kamerorkest Musamis. Daarnaast ben ik ook violiste nog een ander muzikaal gezelschap, het strijkorkest GeVoelige Snaar (GVS). De repetities van de GeVoelige Snaar vinden plaats in Waregem.”

Klassieke muziek is haar roeping. “Ik wou professioneel muzikant worden maar mijn levensloop besliste daar anders over. Mijn ultieme droom is om ooit als solist een vioolconcert uit te voeren.”

Vijf concerten

Vijf concerten met Inge Grillet op een rij: 11 december speelt de GeVoelige Snaar met koor om 17 uur een kerstconcert in de kerk van Sint-Baafs-Vijve, op 18 december geeft Musamis een aperitiefconcert om 11 uur in de kerk in Bellegem, op 22 december speelt Inge in de concertstudio in Kortrijk met het gelegenheidsorkest van het conservatorium, live de begeleidingsmuziek bij de opvoering van de tekenfilm The Snowman. Op 26 december en 15 januari, telkens om 16 uur stapt Inge terug even in de folkwereld als gelegenheidsvioliste in de groep ‘Goei Marjandies’ in cultuurcafé Koning Ezel in Lede.

(CH)