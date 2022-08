Indrukwekkend eerbetoon aan Arno sluit Paulusfeesten af

Het grote plein voor de Sint-Petrus- en -Pauluskerk stond gisteren afgeladen vol voor het eerbetoon aan Arno die eerder dit jaar overleed. Onder leiding van orkestmeester Serge Feys, de jarenlange compagnon de route van Arno, werd het een prachtig en emotioneel ultiem afscheid van het Oostendse icoon.

Serge Feys verzamelde een hele rist topmuzikanten voor de ‘Tribute to Arno’. Stijn Meuris (Noordkaap en Monza) zette de toon met een strakke versie van de TC Matic-klassieker Que Pasa. Meteen een eerste kippenvelmoment, en er zouden er nog volgen.

Klassiekers

Andere gastzangers die afscheid kwamen nemen, waren Marcel Van Thilt, levende blueslegende Roland, Goudi, Johannes Verschaeve, Maurice Engelen (Praga Kahn). Achter de drums zat Mario Goossens van Triggerfinger en Bazart, Axl Peleman (De Kreuners) was de basgitarist van dienst en gitarist Roeland Vandenmoortele speelde de pannen van het dak, en ook de ritmesectie met onder meer Peter Hintjens, de broer van Arno, liet zich horen. ‘We hebben ze gebeld, en ze zijn allemaal gekomen”, zei gelegenheidspresentator Dries Vanhegen, die ooit de hoofdrol vertolkte in ‘Ex-Drummer’, een film die in Oostende werd opgenomen en waar ook Arno aan meewerkte.

Zowel klassiekers van Tjens Couter, TC Matic en nummers uit de solocarrière van Arno passeerden de revue. Johannes Verschaeve bracht ingetogen akoestische versies van Elle adore le noir en Dans les yeux de ma mère, dat zacht meegezongen werd door het plein. Zeiden we al niet dat er nog kippenvelmomenten waren?

Oh la la la

Het ene hoogtepunt volgde na het andere. Maurice Engelen bracht oerklassieker Oh la la la in een heerlijk opzwepende versie. Ook Patrick Riguelle liet zich niet onbetuigd en speelde tijdens Bathroomsinger met de cymbalen zoals Arno in zijn beste dagen.

Tegen twaalven werd het eerbetoon afgesloten met het luidkeels meegebrulde Putain Putain waarna het doek viel over een prachtige avond, en meteen ook over de Paulusfeesten. Arno keek toe vanuit de hemel en zag dat het goed was.

90.000 bezoekers

De organisatoren van de Paulusfeesten blikken tevreden terug op de eerste editie na de pandemie. “Er waren drie topavonden op deze editie”, zegt coördinator Mario Panesi. “De apotheose, het eerbetoon aan Arno, lokte zo’n 15.000 mensen. In totaal telden we naar schatting 90.000 bezoekers. We zijn uit de kosten, kunnen wat schulden uit het verleden wegwerken en een buffer aanleggen voor de jubileumeditie van 2023 met de vijftigste feesten.”

Er waren geen noemenswaardige veiligheidsproblemen, mede door het inzetten van 25 stewards. Veiligheidscoördinator Jorgen Driessen : “Alles draait om crowdcontrol waarbij we op drukke avonden de zijkanten van het plein open konden zetten.” Het afsluiten van het plein zorgde voor gemengde reacties: sommigen vonden het knus en gezellig, terwijl anderen het afsluiten van het plein aan de kant van de restaurants geen goede zaak vonden. “We evaulueren dat uiteraard voor de volgende editie”, zegt voorzitter Philip Monseweyer. Het podium blijft sowieso ook volgend jaar voor de kerk staan.

Nog dit: er gingen hij sommige bezoekers al stemmen op om voortaan jaarlijks een Arno-avond te houden, maar Serge Feys, die het project muzikaal leidde, houdt de boot af. “Dit was een éénmalig project en ook een beetje mijn manier om afscheid te nemen van Arno met wie ik 40 jaar heb opgetreden, getoerd en geleefd.” (JD/EFO)