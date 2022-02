Indie folkrockgroep Et Encore viert zilveren jubileum in Deerlijk: “Ambiance blijft ons handelsmerk”

De Deerlijkse indie folkrockband Et Encore is 25 jaar jong. Het zilveren jubileum wordt op zaterdag 12 februari gevierd met een verjaardagsconcert in de eventhal Uzien.

Et Encore is een kwarteeuw jong. Het begon allemaal midden de jaren negentig van de vorige eeuw toen zeven Deerlijknaars die de folkfestivals afschuimden, besloten om zelf te gaan musiceren. Kris Ravelingien was een van de drijvende krachten achter het project.

Ook zijn echtgenote Fanny Vancoillie, Pascal ‘Billy’ Vantomme, Lieven Vandebuerie en Dominique Vermeulen waren er van bij de start bij. Hans en Annick Labeeuw waren ook present voor de eerste try-out in de cafetaria van de Gaverhal maar zij haakten al na enkele weken af.

“Wij waren in de beginperiode een coverband en ons repertoire bestond hoofdzakelijk uit Ierse klassiekers en populaire nummers”, verduidelijkt Dominique Vermeulen.

“Hier en daar dook al eens een eigen nummer op. Na enkele jaren werd het geweer van schouder veranderd. We zeiden de klassieke folk vaarwel en opteerden resoluut voor folkrock. Een feestje bouwen met covers is leuk maar als je dat met eigen nummers kunt, is dat zoveel toffer. Ambiance blijft ons handelsmerk tijdens de optredens.”

Et Encore heeft ondertussen meer dan 300 optredens op de teller staan. De vele concerten brachten hen op podia in België maar ook in Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Denemarken en Luxemburg. Ze deelden al het podium met The Levellers, Urban Trad, The Dubliners, The Oysterband en vele anderen. Als ze spelen, proberen ze telkens een perfecte mix te brengen van goede muziek, humor, ambiance en een flinke portie originaliteit.

Eigen liedjes

Et Encore is de jongste jaren meer en meer geëvolueerd naar indie folkrock. De groep bestaat momenteel uit Pascal Vantomme (zang, banjo, gitaar en dulcimer), Fanny Vancoillie (fluit), Lieven Leplae (viool en zang), Frederik Hellyn (bass) en Dominique Vermeulen (drums, bohdran en zang).

De groep heeft in de voorbije kwarteeuw al zeven cd’s uitgebracht. Het begon in 1998 met La vie est simple. Later volgden Not a full box of smarties, Greetings from St-Louis, The Barber Next Door, Waiting for my Friends, Wake Up ‘n Dance en Welcome Home.

“Onze laatste cd werd gerealiseerd in de Sound Up Studio in het Noord-Franse Tourcoing”, gaat Fanny Vancollie verder. “Het is zonder meer onze beste cd ooit. Alles klinkt voller. Het livegevoel klinkt nu veel beter door dan bij onze vorige schijfjes. Pascal, alias Billy, levert het leeuwendeel van de teksten van onze nummers maar het uiteindelijke resultaat is een gezamenlijk proces.”

“We kijken reikhalzend uit naar ons jubileumconcert in Uzien. We zullen ons ongetwijfeld als vissen in het water voelen want dan spelen we thuis. Optreden is nog altijd het plezantste. En zeker als je dat kan doen met liedjes die je zelf geschreven en gecomponeerd hebt en waarbij zowel jong als minder jong uit de bol kunnen gaan …”

(RD)