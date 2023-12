IncogGio dropt nieuwe clip: “Voorbode voor eerste album”

Giovanni Carrière groeide een groot deel van zijn jeugd op in Oostende. Sinds een drietal jaar woont hij in Ieper. In het dagelijkse leven is hij vertegenwoordiger bij Holstra. Zijn vrije tijd gaat grotendeels naar zijn passie voor muziek. “Ik heb al sinds de kleuterklas affiniteit voor een podium”, vertelt Giovanni. “Op het einde van de lagere school begon ik mijn eerste teksten te schrijven. Ik nam in 2014 voor het eerst deel aan De Bestn vant Westn, de freestyle hiphopwedstrijd die ik uiteindelijk twee keer kon winnen in 2018 en 2022. Daar is alles echt begonnen. Dit jaar zat ik er zelfs in de jury.”

Intussen lanceerde Giovanni tijdens corona ook zijn alter ego IncogGio. “Dat is een samentrekking van incognito en Giovanni. Je hebt ook een specifiek incognito-logo en mensen zeggen dat ik daar wat op lijk”, lacht Giovanni. “Bovendien krijg ik heel vaak de reactie dat ik er niet als een rapper uitzie.”

Album

Intussen is zijn eerste album Modus afgewerkt en zopas dropte hij zijn nieuwste clip Gas. “Die werd opgenomen in een boksring in Zwevegem en er zitten ook beelden in van mijn showcases tijdens de Bestn vant Westn en van toen ik in het JOC Ieper het voorprogramma voor Yung Mavu deed. Eerder werden ook al Verfrissende Tocht en Ik Wil gelost. In het album komt mijn reis en zoektocht naar ‘wie ik ben’ aan bod. De negativiteit maakte plaats voor positiviteit. Mijn album is naast een vorm van zelfreflectie ook een goeie reminder dat alles goed komt. Ik kon ook veel putten uit mijn jeugd, want die was allesbehalve saai. Inspiratiebronnen zijn voor mij rappers die ook positiviteit en energie uitstralen. Denk maar aan Mac Miller, J Cole, Zwangere Guy, Grisha, Peet, Krapuul en nog veel meer. Velen van hen worden ook vernoemd in de nummers. Ik ben de laatste jaren goed omringd. Zo werk ik met Kanzi Louagie en Arthur Vanhoutte van Het Filmfort en het album werd geproducet door RallaBeats en Frontal. Ik rap in een tussenvorm van het West-Vlaams. Mensen van buiten de provincie begrijpen mij, maar zeggen tegelijk dat ze horen dat ik een West-Vlaming ben”, besluit Giovanni, die ernaar uitkijkt om zijn album ook voor het grote publiek te brengen.