“In onze gloriejaren waren we met meer dan 100 muzikanten”: vader en dochter Debeer zijn samen 90 jaar lid van fanfare

Rik Debeer en zijn dochter Carmen spelen samengeteld al 90 jaar bij de Koninklijke Fanfare De Ware Vrienden in Eernegem. Een passie waarvan de vlam duidelijk nog lang niet gedoofd is. En uiteraard een periode gekruid met veel verhalen. Tijd voor een aangename babbel dus!

Rik Debeer (72) woont samen met echtgenote Rita Willem (72) in de Aartrijkestraat in Eernegem. Rik is een bekend gezicht in Eernegem, want tot aan zijn pensioen was hij 40 jaar postbode in de gemeente. Rik werd onlangs ook gehuldigd omwille van zijn 60-jarig lidmaatschap van de Koninklijke Fanfare De Ware Vrienden. Rik blaast daar al meer dan 50 jaar op de bastuba en de soezafoon.

Rik: “Muziek zit bij ons in de familie. Zowat de hele familie aan vaders kant speelde in de fanfare, mijn eigen vader heeft alttuba gespeeld tot zijn 87ste!”

Het was dan ook ‘onder lichte dwang’ zoals hij het zelf noemt, dat Rik destijds lid werd van de fanfare. “Vader vond dat maar vanzelfsprekend. Mijn beide zussen moesten meelopen in het majorettekorps, ik en mijn twee broers moesten een instrument bespelen.”

“In onze gloriejaren waren we met meer dan 100 muzikanten, nu met 35”

Waar broers Dirk (trompet) en Guido (alttuba) meteen kozen voor een blaasinstrument, begon Rik met slagwerk. Zijn eerste instrument was de tamtam, daarna volgde de bugel en tenslotte de bastuba. “Zo’n bastuba weegt bijna 13 kilo”, weet Rik, en hij toont ons het glimmende gevaarte. “Gelukkig kan ik dat ook af en toe naast mij neerzetten, want dat weegt toch wel als je dat de hele tijd zou moeten vasthouden. Het zou ook niet haalbaar zijn om dat mee te zeulen als we een wandelconcert geven, dus bij die gelegenheden speel ik op de soezafoon – in de volksmond bekend als ‘bombardon’ – die maar half zo zwaar weegt.”

Rik is ook lid van de Fietsende Fanfare De Zwaluw. Lukt dat dan op de fiets? “Als we uitrijden met De Zwaluw speel ik basklaroen”, lacht Rik. “Dat zou inderdaad anders niet te doen zijn.” Hij herinnert zich ook de vele optredens in binnen- en buitenland, en “het mooie boek dat Geert Vanmaeckelberghe onlangs uitbracht over deze verdwijnende stukjes folklore!”

De reke van 1

Daarnaast speelt Rik ook nog bij de One for the road-band (‘De reke van 1’) en The Melody Makers uit Oostende. Bij de Ware Vrienden is hij al vele jaren bestuurslid en penningmeester.

Wat Rik wel opvalt, is de dalende interesse van jonge mensen voor het fanfaregebeuren. “In onze gloriejaren waren we met meer dan 100 muzikanten, nu zijn dat er nog zo’n 35”, vertelt hij. “Het wordt ook steeds moeilijker om jonge mensen enthousiast te krijgen om zich te engageren.”

Zelf zorgde Rik in ieder geval voor opvolging. Zijn dochter Carmen (42) speelt al 30 jaar hoorn bij De Ware Vrienden. “Ik ben daar vanzelf ingerold”, vertelt zij. “Toen ik kind was, gingen we altijd mee met de hele familie als de fanfare ergens moest spelen. Daar trof ik dan leeftijdsgenoten en na een tijd wilden we zelf ook wel meedoen.”

Geen opvolging

Carmen baat samen met haar partner een lunchbar uit op de Markt in Gistel. Hun kinderen zoon Senna (14) en dochter Lou (10) hebben niet meteen interesse in muziek en zullen dus waarschijnlijk niet in de voetsporen van mama en opa treden.

“Het vraagt ook heel wat planning”, weet Carmen. “Mijn vader bracht mij vroeger altijd naar de muziekles in Oostende en bleef daar dan de hele tijd zitten luisteren. Het was toen nog de gewoonte dat de leerlingen meespeelden in de harmonie van de muziekschool en op een dag zei de leraar tegen mijn pa: Gij zit hier toch de hele tijd, waarom speel je niet mee? en zo geschiedde. Dat zie ik nu niet meer gebeuren. Als er iets te doen is met de fanfare moet ik dat maanden van voordien blokkeren in de agenda of er komt wel iets anders tussen.”

Carmen beperkt zich in tegenstelling tot haar vader tot spelen bij De Ware Vrienden. “Ik doe het heel graag, maar werk en gezin laten niet toe dat ik meer hooi op de vork zou nemen”, geeft ze volmondig toe.