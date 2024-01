“In een string op een driewielertje”: Ricky Bekstok is finalist van De Nieuwe Lichting

Met het Nederlandstalige punknummer ‘Ik doe het toch’ is Ricky Bekstok, het alias van Bruggeling Mathias Grymonprez, finalist van De Nieuwe Lichting 2024 van Studio Brussel.

“Je mag echt wel zeggen dat ik muziek met de paplepel kreeg. Als kind liep ik al backstage rond op het Cactusfestival. Want mijn vader Peter werkte toen voor Cactus Muziekcentrum”, vertelt Mathias Grymonprez (25). “Ik was een zeer energiek kind. Om al mijn energie kwijt te kunnen, kochten mijn ouders voor mij een drumstel. Het leek hen veiliger dan een piano om op te meppen.”

Drums

Tijdens zijn humaniora in het Sint-Andreasinstituut en bij de Maricolen verwaterde de liefde voor muziek en beetje. Maar op zijn twintigste begon Mathias Grymonprez, die nu halftijds in Spermalie jongeren met autisme begeleidt, opnieuw te drummen. “Mijn vader schonk mij een keyboard om melodietjes te componeren. Maar ik verkoos toch de drums. Ten onrechte dacht ik toen dat dit een eenvoudiger instrument was om aan te leren.”

“Vier jaar geleden was Barno Koevoet voor zijn groepje The Duijmspijkers op zoek naar een drummer. Ze vroegen mij of ik met hen wou meespelen. Mijn protest dat ik niet zo goed kon drummen, hielp niet: dat is niet nodig voor hardcore en punk! Lid zijn van die groep heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven, ik kreeg zin om zelf nummers te schrijven.”

Kermispunk

“Hetgeen ik zing, mag je omschrijven als kermispunk. Ik weiger mezelf serieus te nemen als muzikant. Ik breng een crossover van genres die ik zelf graag hoor: punk, new wave, hiphop en techno. Met The Duijmspijkers namen we vorig jaar al deel aan De Nieuwe Lichting, dus dacht ik: waarom waag ik zelf niet eens mijn kans met een Nederlandstalig nummer? Uit die duizend inzendingen heeft Studio Brussel nu toch wel mijn liedje gekozen! Er zijn negen finalisten, drie ervan worden bekroond. Ik heb dus één kans op drie om te winnen!”

Blokfluit

“Waarover ‘Ik doe het toch’ gaat? Over het overwinnen van je faalangst: ik kan geen blokfluit spelen, maar doe het toch! Zelf moest ik anderhalf jaar geleden mijn faalangst overwinnen door live het voorprogramma van metalband Doodseskader te spelenJe moet ongegeneerd dingen doen, als je ze tof vindt. Ook al heb je er geen talent voor.”

“Dat liedje vat goed samen wie ik ben: de punker die graag scheldt op zaken waarmee hij niet akkoord is, maar die ook doet waar hij zin in heeft. Ook als het iets geks is. Zo poseer ik voor de cover van mijn single in een string op een driewielertje. En de naam van mijn EP is ‘Oink Oink’, een knipoog naar varkensgeluiden…”

“De Nieuwe Lichting heeft voor mij al veel deuren geopend, mijn concertagenda raakt goed gevuld. Ik droom ervan in een ballenbad op te treden…”