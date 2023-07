IN BEELD Goldband, Goose en Arsenal maken een feestje van eerste dag Cactusfestival

Sommigen hebben lang moeten wachten om binnen te geraken, maar de eerste dag van het Cactusfestival in Brugge was één langgerekt feestje. Van de bezwerende bassen van Aili tot de exotische vibes van Arsenal: het was onmogelijk om de voeten stil te houden. Herbeleef het hier.

De deuren van het Cactusfestival zwaaiden een uurtje vroeger open dan gewoonlijk, om ervoor te zorgen dat de vele fans van de Nederlandse hitsensatie Goldband tijdig in het Minnewaterpark zouden geraken. Helaas: de festivalgangers stonden tot in de Katelijnestraat aan te schuiven en sommigen misten het begin van de set van de voormalige stuk adoors. Maar ze waren niet alleen: ook twee bandleden zaten vast in het verkeer en misten een deel van het optreden…

Het kon de pret niet bederven. Van bij het eerste optreden – Aili gaf om 17.20 uur de aftrap – zat de sfeer er goed in en werd er duchtig gedanst. De perfecte opwarmer voor Goldband, dat door de afwezigheid van de twee muzikanten aan het improviseren sloeg.

Meerdere fans mochten het podium op, onder meer een Brugse die zanger Milo de betekenis van het werkwoord ‘muilen’ met veel enthousiasme bijbracht… En dan waren er nog de kinderen die mee mochten dansen en zingen: het kon niet op.

En dan moesten de West-Vlamingen het podium nog bestormen. Eerst brachten Bolis Pupul – de zoon van Kamagurka – en de Gentse Charlotte Adigéry het Minnewaterpark aan het daveren. De Kortrijkzanen van Goose gingen op dat elan voort en werkten hun thuismatch met veel bravoure af.

Arsenal – met Torhoutenaar Hendrik Willemyns achter de keyboards – mocht de eerste dag afsluiten en deden dat met verve: na middernacht stond niemand nog stil in Brugge.

Bekijk hier de foto’s van dag 1 op het Cactusfestival: