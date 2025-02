“Ik wil er nog één keer helemaal voor gaan”: Vincent ‘Vinnie Nelson’ Truijens brengt soloalbum uit

Vincent Truijens (31), zorgleraar in Nest, heeft al sinds zijn jeugd een grote liefde voor muziek. Onder de naam Vinnie Nelson bracht hij onlangs zijn debuutsoloalbum ‘Just Once More, Please’ uit, dat sinds begin februari beschikbaar is op de grote streamingplatforms. Ook zijn partner Amber en schoonzus Febe leenden hun stemmen als backing vocals voor bepaalde nummers op het album. Komende zomer zal Vinnie Nelson ook te zien zijn op het festival P’Latse Doen.

Toen eerdere muzikale projecten, Druzhnik en Insta Gib, waarin Vincent Truijens actief was, tot een einde kwamen, overwoog Vincent aanvankelijk om zijn muziekcarrière op te geven. “Ik maak dolgraag muziek, maar het hele proces eromheen werd steeds frustrerender”, vertelt de rapper uit Kuurne. Na een pauze van enkele jaren begon Vincent echter anders over de situatie te denken en besloot hij opnieuw volop voor zijn muziek te gaan. Onder de naam Vinnie Nelson bracht hij in februari zijn debuut soloalbum Just Once More, Please uit via de grote streamingplatforms.

Gemoedstoestand

“De titel van mijn debuutalbum weerspiegelt mijn gemoedstoestand”, zegt Vincent, alias Vinnie Nelson. “Elke keer wanneer ik denk dat het tijd is om mijn rug naar hiphop te keren, houdt een klein stemmetje me tegen. Nu laat ik dat stemmetje me leiden. Ik ga er nog één keer helemaal voor en zie waar het me brengt. Hopelijk op veel podia, want optreden is mijn passie.” Het resultaat is een compacte tape waarin poëtische teksten en persoonlijke ervaringen vlot vloeien over een gevarieerd instrumentaal palet.

“Hoe meer je naar de nummers luistert, hoe meer je ze zult begrijpen”

“Er gebeurt veel op dit album: ik lach met de internetcultuur, scheld mijn ex de huid vol, vecht tegen donkere gedachten en bedank mijn dochtertje om me op het rechte pad te houden”, aldus Vincent, die opgroeide in Kortrijk. Qua sound laat Vinnie zich weinig beperkingen opleggen, hoewel hij duidelijk fan is van oldschool drumbeats en groovy baslijnen. De leidende singles H. A. F. (Let’s get down) en Remarkable zijn daar treffende voorbeelden van. Het zijn één voor één toegankelijke nummers waarvan de muziek de inhoud niet overschaduwt. Hopelijk laat hij zich in de toekomst nog meer leiden door dat kleine stemmetje.

Al sinds zijn veertiende is Vincent betoverd door muziek. Toch koos hij ervoor, toen zijn ouders hem voor de keuze plaatsten of hij naar de tekenschool of de muziekacademie wilde gaan, om voor de tekenschool te kiezen, aangezien Vincent geen zin had om nog na school notenleer te volgen. Pas op zijn achttiende besloot hij zangles te nemen.

Hiphop

“Al op jonge leeftijd ging mijn keuze uit naar hiphop”, gaat Vincent verder. “Meestal maakte ik van reeds bestaand werk mijn eigen versie, die ik dan op het platform SoundCloud plaatste. Een vriend van school hielp me steeds met freestylen of teksten schrijven. Veel mensen associëren hiphop echter met het misdaadmilieu, maar dat is een foute redenering. Hiphoppers zijn eigenlijk verhalenvertellers die via muziek hun levensverhaal brengen. Sommige nummers op mijn debuutalbum gaan dan ook over harde dingen, die ik nooit in het Nederlands zou durven brengen. Het is dan ook zo: hoe meer je naar de nummers luistert, hoe meer je ze zult begrijpen!”

Vinnie Nelson bestond aanvankelijk uit twee personen: Vincent en Niels De Vlieger. Toen Niels na een jaar besloot om wegens tijdsgebrek uit Vinnie Nelson te stappen, zette Vincent door. “Op Just Once More, Please zijn zeven nummers terug te vinden”, verduidelijkt Vincent.

Inspiratie

“Naast mijn vrouw Amber en mijn schoonzus Febe betrok ik ook mijn jeugdvriend Siebrand, bekend van De Stroate, en Kamie (zangeres van Am’brass) bij een van de nummers. Mijn dochter Luna die bijna jarig is zorgde dan weer voor de inspiratie.”