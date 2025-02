“Ik wil de absolute feestkoning van Vlaanderen worden”: Van manager tot hitmachine, maak kennis met Louis Flion

Nog op zoek naar een absolute knaller voor carnaval? Veel kans dat je dezer dagen bij Louis Flion (26) belandt. De Zedelgemnaar zei een jaar geleden een managercarrière vaarwel om zich volop op zijn zangcarrière te focussen. Met ‘Langzaufen’ en ‘Bitterballen Enne Meter Bier’ had hij al twee stevige meezingers beet, nu moet ‘Da Vogelke Van Mij’ voor de definitieve doorbraak zorgen. “Ik wil de absolute feestkoning van Vlaanderen worden.”

Da vogelke van mij is mijne beste kameraad. Da vogelke van mij, da morst voortdurend met zijn zaad. Da vogelke van mij, houdt da maar in het oog, want hangt hij niet, dan staat hij met zijn kopke naar omhoog.

Schuif hier nog een stevige beat onder en jehebt de eerste strofe van Louis Flions nieuwste worp in handen. En vooral in de oren, want eenmaal je Da Vogelke Van Mij hebt gehoord, laat het je niet meer los.

Je bent trouwens niet alleen, want de Zedelgemnaar haalt op Spotify vlotjes 134.000 maandelijkse luisteraars. Ter vergelijking: genregenoten als Willy Sommers en Christoff moeten het met respectievelijk 89.000 en 78.000 stuks doen. En onze West-Vlaamse hiphoptrots ‘t Hof van Commerce klokt af op ‘slechts’ 58.000 streams per maand.

Business manager

“Ik sta daar ook wel van te kijken”, glimlacht Louis Flion wanneer hij ons in zijn kantoor ontvangt. Dat deelt hij met zijn ouders, die er een druk beklant verzekeringskantoor runnen. In de familiezaak stappen, was voor Louis niet echt een optie.

Tot een jaar geleden leidde hij als business manager een interimkantoor in de Gentse binnenstad in goede banen, maar nu gaat hij vol voor zijn droom: Vlaanderen veroveren als dé feestzanger bij uitstek. “Het is simpel: wanneer mensen ambiance willen, moeten ze spontaan aan mij denken.”

“Ik wil de mensen door mijn muziek even alles laten vergeten”

Zijn parcours startte al rond zijn elfde. “Toen heeft meester Peter van het vijfde leerjaar me nummers van Bart Kaëll en co laten horen. Marie-Louise, Zeil je voor het eerst… Ik was meteen gefascineerd. Zo heb ik de Vlaamse muziekscene ontdekt.”

Fast forward naar de 14-jarige Flion. “Ik had toen al wat zangles gevolgd en de eerste versie van mijn website stond net online.” Het leverde de nog piepjonge Louis zijn eerste optreden op. “In Brasserie Kroko in Middelkerke. Dat viel zo goed mee dat ik meteen opnieuw geboekt werd. Ik heb toen ook Patrick Vandewattijne, de manager van Laura Lynn, gemaild en die zag letterlijk en figuurlijk muziek in me.”

(lees verder onder de video)

Het leverde hem in 2015 een eerste platencontract bij CNR Records op, gevolgd door zijn eerste eigen nummers. “Dat waren nog klassieke schlagers. Leuk, maar ik voelde dat er iets ontbrak. Mijn vrienden keken geïnteresseerd naar wat ik aan het doen was, maar ze beluisterden me niet.” In 2019 beleefde Louis zijn aha-erlebnis.

“Tijdens mijn studentenjaren ontdekte ik de typisch Nederlandse partymuziek. Dat hadden we toen nog niet bij ons en dat deed een lampje branden. Ik bleef bij Vlaamse lyrics, maar het instrumentale luik kreeg een royale geut dance en beats over zich heen, compleet met videoclips die over the top zijn. Hoe meer prikkels, hoe beter. Dat was toen nog compleet onontgonnen terrein bij ons.”

Sociale media

Louis Flion 2.0 lanceerde met Pief Poef Paf zijn eerste nieuwe single en zag sindsdien zijn populariteit alleen maar toenemen. Met dank ook aan sociale media, want daar is de kerel op zijn zachtst gezegd een actieve gebruiker.

© Kurt Desplenter

“Vooral Instagram en TikTok, waar ik gemiddeld vier korte filmpjes per dag plaats. Fragmenten uit mijn liedjes of optredens, bijvoorbeeld. En die belanden bij heel veel mensen in hun feed. Sommige video’s gaan vlot over de 200.000 views en halen hits in landen als Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Polen, Argentinië… Dan wrijf ik mezelf ook wel eens in de ogen.”

“Mijn stoutste droom? Een eigen realityshow. ‘De Fliontjes’! En Erik Van Looy mag me altijd bellen voor ‘De Slimste Mens’”

Als het aantal optredens een graadmeter is, dan wordt Louis’ carrière momenteel raketgewijs richting sterren gestuwd. “Ik heb er nu gemiddeld drie tot vier per week. Een jaar geleden was dat nog eentje. Ik heb de handen vol, maar zo heb ik het graag. Wat ik nu beleef, is het werk van zeer lange adem. Ik ben al twaalf jaar aan het zwoegen, nu pluk ik stilaan de eerste vruchten.”

Op naar televisie

De komende maanden schuimt Louis Flion tal van feesttenten en carnavalsfeesten af. “Met uitschieters tot meer dan tweeduizend man. Wanneer die volledig los gaan, voel ik me de koning te rijk. Ik wil de mensen door mijn muziek even alles laten vergeten. Als dat lukt, voel ik me de gelukkigste mens ter wereld. Daarom neem ik na elk optreden ook ruim de tijd voor selfies en handtekeningen.”

(lees verder onder de Instagrampost)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Flion boeken, kost je als organisator ook geen ledemaat. Voor 1.495 euro staat hij veertig minuten op het podium. En voor 1.795 euro brengt hij een show met danseressen. “Met de garantie dat ik je feest in vuur en vlam zal zetten.”

Binnen vijf jaar wil Louis Flion een vaste waarde in het wereldje zijn. “Doorgroeien naar zes optredens per weekend en hopelijk ook televisiewerk. Quizprogramma’s, shiny floor shows… Dat zou fantastisch zijn. Erik Van Looy mag me zeker bellen voor De Slimste Mens. Mijn stoutste droom? Een eigen realityshow. De Fliontjes! Ik wil de absolute partykoning van Vlaanderen worden, ons eigen antwoord op Snollebollekes in Nederland.”

Die hebben ruim één miljoen Spotifyluisteraars per maand. Nog wat werk aan de winkel, dus. “Weet ik, maar wat Rob Kemps (zanger van Snollebollekes, red.) doet, is fantastisch. Daar kan ik alleen maar een voorbeeld aan nemen.”