“Ik herinner me de vele showtjes die hij samen met Manu opvoerde”: ouders van Red Sebastian apetrots op hun zoon

Rembert Herreman (56) en Kathy Seghers (53) moesten zondag nog bekomen van het hele avontuur die hun zoon Seppe tot in Zwitserland bracht. Seppe Herreman zal als Red Sebastian in mei ons land vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. “Al van toen hij klein was, voerde hij met zijn beste vriend Manu Van Acker showtjes op waar wij dan moesten naar kijken”, zeggen zijn ouders.

Hij heeft het gedaan. Zaterdagavond kwam de topfavoriet om Eurosong te winnen ook als winnaar uit de bus. Seppe Herreman zong als Red Sebastian de pannen van het dak met zijn nummer Strobe Lights. Volgens zijn ouders heeft het er altijd ingezeten, alleen was het wachten op die doorbraak. Straks staat hun zoon op het grootste liedjesfestival van Europa waar de Oostendenaar zijn land mag vertegenwoordigen.

Podiumbeest

“Seppe is altijd wel een podiumbeest geweest”, opent mama Kathy. We hebben met de ouders van Seppe afgesproken in De Vlasschaard, een bruine herberg in Stene-Dorp. “In de lagere school stond hij altijd al op het podium. Zijn beste vriend is Manu Van Acker, al van kleins af. Of Manu sliep bij ons, of hij sliep bij Manu. Ik herinner me de vele showtjes die ze samen opvoerden. Wij moesten dan kijken. Soms tot vervelens toe. Maar kijk waar het ze allebei heeft gebracht.”

Het Eurosongparcours begon in juni. Kathy en Rembert maakten het van dichtbij mee. “Het is een zwaar parcours geweest en we zijn blij dat het eindelijk afgelopen is, al moet het nu wel nog allemaal beginnen”, zegt papa Rembert. “We zijn blij dat hij zijn weg heeft gevonden. Wij zitten niet in die wereld en hebben hem daar dus niet bij kunnen helpen. Waar die naam Red Sebastian vandaan komt? Seppe keek vroeger graag naar De Kleine Zeemeermin. Herinner je je nog die rode krab die kon zingen? Die heette Sebastian. Vandaar de naam.”

De ouders van Seppe lieten hem altijd al zijn weg zoeken. “Hij kon zijn bij ons wie hij wou zijn. Negatieve commentaren op zijn looks? Die lezen we niet meer en maar goed ook. Maar er zijn minstens even veel goede commentaren. Weet je: Seppe is onze zoon en we zijn blij met wie hij is. Rembert heeft het er moeilijker mee dan ik. Dat komt binnen hé als ouder. Het is Seppe die ons heeft gezegd dat we die niet mogen lezen, hij doet dat ook niet”, aldus Kathy.

Verjaardag tijdens halve finale

Een dag na de overwinning van hun zoon, boekten Kathy en Rembert al hun reis naar Zwitserland. “We hebben een appartementje gehuurd”, klinkt het. “Die prijzen? Niet normaal. Maar logisch natuurlijk. We weten nog niet wat we kunnen verwachten. We hopen vooral onze zoon nu en dan eens te zien. Weet je dat hij op 13 mei verjaart, de dag van de halve finale? Ik weet alleen dat het fantastisch wordt. Ik heb Seppe wel al verwittigd: op tijd in bed en hij moet goed voor zichzelf zorgen. Maar hij heeft met Maarten Krajsman een goede manager. We zijn blij dat hij op zijn pad gekomen is. Nu genieten we vooral nog even na van zijn overwinning en dan is het uitkijken naar mei. Onze prognose? Daar willen we ons nog niet over uitspreken. We zijn al blij als hij eerst die halve finale overleeft en dan in de top tien eindigt tijdens de finale. Maar eigenlijk zijn we nu al bijzonder trots op hem.”

“Toen hij in het derde leerjaar zat, trok hij naar de muziekschool Casa da Musica in Oostende. Hij volgde er notenleer. Twee jaar later stond hij in de finale van Belgium’s Got Talent. En dan ging het alleen maar in de goede richting”, besluiten de trotse ouders.