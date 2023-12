“Ik geniet van de kameraadschap”: Frans Vermaut (86) is al 65 jaar muzikant bij De Kunst is Ons Vermaak

Frans Vermaut van de koninklijke fanfare De Kunst is ons Vermaak werd tijdens het Ceciliafeest van de vereniging in de bloemetjes gezet. Frans is maar liefst 65 jaar muzikant. “Ik geniet van de kameraadschap en de gezelligheid.”

Winkelnaar Frans Vermaut is 86 jaar, maar speelt nog steeds vol passie muziek. Frans begon als 15-jarige bij de harmonie in Sint-Eloois-Winkel. “Mijn neef was er trommelaar en kon me overtuigen om me ook aan te sluiten bij de harmonie. Ik speelde klarinet.” Frans merkte al snel dat het niveau binnen de muziekvereniging erg hoog lag. “Veel leden hadden jarenlang muziekschool gevolgd. Ik amuseerde me er erg, maar besloot toch uit de harmonie te stappen. Ik ben blij om te zien dat mijn kleinzoon nu wel hier in Sint-Eloois-Winkel muziek speelt.”

Postmuziek

Het duurde slechts enkele jaren vooraleer Frans zijn instrument weer opnam. “Ik was jarenlang postbode en vanuit de Post in Kortrijk werd het Postmuziek opgestart. Via dat muziek kwam ik ook in contact met de fanfare ‘De Kunst is ons Vermaak’ in Rollegem-Kapelle. Er was een plaatsje bij de tubapupiter vrij. Een serieuze uitdaging. Klarinet speel je met een rietje, de tuba bespelen is een totaal andere manier van blazen. Ik oefende erg veel en vond al snel mijn plaats binnen de fanfare.”

Frans combineerde jarenlang het Postmuziek met de fanfare. Tussen de verschillende repetities door speelde hij ook nog met de duiven. “Ik was zelf bestuurslid van het Postmuziek. In die tijd wist mijn vrouw dat ik niet onmiddellijk thuis zou zijn, ze heeft me echter altijd gesteund in mijn hobby. Zowel in Kortrijk als in Rollegem-Kapelle vormden we een mooie vriendengroep. In al die jaren genoot ik met volle teugen van de kameraadschap en gezelligheid. Spijtig genoeg is het Postmuziek na het wegvallen van één van de dragende krachten gestopt.”

Graag naar de repetitie

Sindsdien repeteert Frans nog wekelijks bij de fanfare in Rollegem-Kapelle. “Op vrijdagavond of op zondagochtend, dat wisselt telkens af. Na al die jaren kijk ik nog altijd uit naar de repetities. De voorbije jaren zag ik spijtig genoeg verschillende mensen uitvallen. Deze zomer overleed er nog een goede kameraad, anderen stoppen doordat hun leeftijd of gezondheid het niet meer toelaat om te spelen. Ik hoop er nog enkele jaren bij te doen, al moet ik toegeven dat de tuba best wel zwaar begint te worden. Mee op stap gaan kan ik bijvoorbeeld niet meer.”

Frans is een erg bekend persoon, zowel in Sint-Eloois-Winkel als in Rollegem-Kapelle. “In Sint-Eloois-Winkel, waar we ook wonen, was ik jarenlang postbode. In Rollegem-Kapelle noemt men me inmiddels ook ‘Boodje’, waarbij men verwijst naar mijn beroep van weleer.” Ondertussen kijkt Frans al terug uit naar enkele jaarlijks terugkerende evenementen met de fanfare. “Zo is er na Nieuwjaar ons winterconcert, maar vind ik de eerste dag van het jaar ook telkens iets om naar uit te kijken. Dan spelen we twee marsen aan de kerk van Rollegem-Kapelle en trekken we naar café De Voerman voor een pintje om daarna in ons lokaal het nieuwe jaar goed in te zetten met een hapje en een drankje.”

Nieuwe muzikanten

Dat hij gehuldigd werd voor zijn 65 jaar als muzikant doet Frans wel iets. “Ik ben erg dankbaar voor de vele mooie momenten die ik dankzij de muziekverenigingen mocht meemaken. De uitstappen naar Duitsland, de concerten, de repetities,.. Ik ben het gemeentebestuur, het bestuur van de fanfare en de muzikanten dankbaar voor de mooie hulde. In onze fanfare is er zeker nog plaats voor nieuwe muzikanten. Iedereen is van harte welkom, jong en oud. De tuba van ’t muziek is stilletjes aan over te nemen. Ik ben 86 jaar en de tijd komt dat ik ermee ophou. Misschien blijf ik daarna wel nog enkele jaren muzikant en speel ik de grote trom.”