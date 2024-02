“Ik ben een nonchalante chaoot”: Rosie Stuart wint Baloise on Stage en speelt voorprogramma van DIRK. in Kortrijk

Rosie Stuart (22) won Baloise on Stage. Uit 221 inzendingen selecteerde de jury de demo van haar lied ‘Vegan’. Met coaching van Het Zesde Metaal zal de jonge punkrockzangeres het lied professioneel mogen afwerken en opnemen. Daarna volgt een concert op 22 maart waar het resultaat te horen zal zijn. Wie Rosie al vroeger aan het werk wil zien, kan op 3 februari afzakken naar café Den Trap in Kortrijk, want daar speelt ze het voorprogramma van ‘DIRK.’.

Roosje Nilsen, beter bekend als Rosie Stuart, tokkelt al van kleins af aan op haar gitaar en schrijft al jarenlang nummers. Om deel te kunnen nemen aan Baloise on Stage moest ze een ruw onafgewerkt lied doorsturen.

“Ik ben een nonchalante chaoot, dus ik heb geen gepolijste demo’s. Met Vegan zat ik ook al even vast, waardoor ik voldeed aan de beschrijving van de wedstrijd”, vertelt Rosie. Op 22 maart zal het resultaat van de coaching te horen zijn in Ha Concerts in Gent.

Kooigem en Gent

Hoewel haar ouders in Kooigem wonen, heeft Rosie al even een nieuwe thuis gevonden in Gent. Daar werkt ze in jazzcafé Minor Swing waar de frontman van DIRK., Jelle Denturck, regelmatig eens passeert.

“Vorig jaar gaf ik een optreden in het café waar Jelle naar is komen kijken. Hij zei dat ik met een bepaalde urgentie zong die intrigerend overkomt. Wat later werd ik gecontacteerd door het label met de vraag of ik een voorprogramma wilde spelen. Daar heb ik uiteraard niet lang over moeten nadenken”, lacht Rosie.



Toen ze zelf een concert mocht uitkiezen, koos ze resoluut voor Den Trap in Kortrijk. “Dat is een kleine zaal en ik ben wel fan van kleine sfeervolle concerten. Voor een thuispubliek kunnen spelen is een extra bonus. Omdat het zo’n kleine zaal is mag ik volgende week ook in Middelburg in Nederland spelen. Dat zal mijn eerste optreden in het buitenland zijn”, gaat de singer-songwriter verder.

Prachtige kansen

Rosie Stuart is gepassioneerd door muziek, maar een Sportpaleis vullen is het laatste dat ze wil: “Ik leef nu echt mijn beste leven. Ik krijg prachtige kansen waar ik heel dankbaar voor ben. Ik kan mijn fijne job in het jazzcafé combineren met rock-‘n-roll. Het is de ideale combinatie.” (Siel Vandorpe)