IJzergalm zingt al veertig jaar

Het seniorenkoor IJzergalm bestaat veertig jaar en viert dat met enkele concerten. Wat ooit aarzelend begon met tien stemmen, is nu een veelgevraagd koor met zo’n veertig leden.

In 1983 besliste het toenmalig bestuur van het dienstencentrum Ten Patershove een zangkoor voor 60-plussers op te richten. Dat liep in het begin ietwat stroef – ‘wie gaat nu nog bij een zangkoor als hij gepensioneerd is?’

“Toch kon er gestart worden met een tiental zangers en zangeressen”, zegt Willy Vanthournoudt, “onder de leiding van de toenmalige centrumleider Marc Maddelein en in samenspraak met muzikant Georges Markey. Een eerste dirigent werd gevonden in de persoon van Agnes Verstraete, die dit zeer ter harte nam. Het repertoire werd gekozen uit de populaire liedjes van de jaren vijftig en zestig, waarin ieder lid van het koor zich kon vinden.”

“Langzamerhand groeide het zangkoor en het repertoire breidde zich uit met liederen van Vlaamse toondichters, zodat we na een paar jaar een volwaardig koor met heel wat inhoud kregen. Na een eerste optreden met gekende kerstliederen bleef de vraag naar optredens groeien. Het koor trad door de jaren heen op voor Samana, de bonden der gepensioneerden, woon- en zorgcentra… Vandaag zijn er een veertigtal zangers en zangeressen, die om de twee weken repeteren in Ten Patershove, en na de repetitie is er altijd een gezellige babbel – er is een hechte vriendenkring ontstaan.” De huidige muzikale begeleiding en leiding worden verzorgd door accordeonist Wilfried Vermeersch en Willy Vanthournoudt.

Druk feestprogramma

“Op dinsdag 19 december is er in het Bourgondisch Schild ons kerstfeest van het IJzergalmkoor. We beginnen om 10.30 uur met een concert, en daarna is er een feestmaal. Zingende en steunende leden betalen 25 euro, anderen 45 euro. Iedereen is welkom”, zegt Willy Vanthournoudt. “Op 26 december zingen we ’s namiddags op uitnodiging van Samana Esen in zaal OC Inghelram tijdens de mis, en daarna vrolijken we de aanwezigen op met meezingers. Op 31 december zingen we tijdens de eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk gekende kerstliederen. En op vrijdag 12 januari zingen we in de vernieuwde Gerlacus-zaal in Ten Patershove tijdens een nieuwjaarsreceptie”, besluit Vanthournoudt. (ACK)